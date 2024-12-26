Обережність та баланс: Бондарев – про різницю між картингом та Формулою-4

Український пілот академії команди Формули-1 Вільямс Олександр Бондарев поговорив про різницю між картингом та Формулою-4, у якій він виступав наприкінці сезону-2024.

Про це 15-річний українець розповів в ексклюзивному інтверв'ю Чемпіону.

Олександр порівняв аналіз, який проводиться після гонок у картингу та Ф-4.

"У Формулі-4 набагато більше інструментів для аналізу. Дуже багато різних сенсорів: газу, гальм тощо. Це дозволяє проводити набагато детальніший аналіз. У картингу така кількість сенсорів просто неможлива — машина занадто маленька. Та й дорого це для картингу", – сказав Олександр.

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Він також поділився враженнями від керування боліду.

" Різниця між картингом і Ф-4 – що ти не можеш використовувати тіло, щоб допомогти машині, ти прив’язаний до машини, а машина важить набагато більше, ніж ти. У картингу можна залучити торс, щоб дати більше грипу. У Формулі-4 ти просто пілотуєш своїми ногами та руками".

Бондарев розповів про різницю під час боротьби за кермом карту та боліду.

"Під час перших двох перегонів хвилювався і дещо побоювався, особисто на старті, бо багато великих болідів навколо тебе. Від картингу відрізняється дуже сильно. А от в Монці я був спокійним, бо знав, що робити. Хоч і невеличкий, але досвід уже мав. Звісно коли є боротьба із зіткненнями, можна пошкодити машину в будь-якому контакті, після чого вона втрачає, у першу чергу, у швидкості. Тому треба бути набагато обережнішим і шукати свій психологічний баланс".

Нагадаємо, що Вільямс підтвердив участь Олександра Бондарева у чемпіонаті Формули-4 наступного сезону.