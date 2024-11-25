Вільямс підтвердив участь Бондарева у Формулі-4 наступного сезону

Український гонщик академії Вільямс Олександр Бондарев виступатиме наступного року в італійській Формулі-4.

Про це повідомляє сайт британського колективу.

За інформацією джерела, 15-річний українець проведе перший повноцінний сезон серії у складі команди Према.

"Я дуже радий продовжити співпрацю з Према в сезоні італійської Формули-4 2025 року. Мені сподобалося дізнаватися все про чемпіонат і команду протягом моїх перших 2 етапів, і я сподіваюся, що незабаром ми зможемо досягти дійсно хороших результатів", – сказав Олександр.

Це оголошення було зроблено після багатообіцяючих виступів Бондарева на двох останніх етапах чемпіонату 2024 року.

Нагадаємо, що українець виграв картингову серію WSK Super Master Series та ставши чемпіоном Європи CIK-FIA в класі OKJ у 2023 році. У 2024 році Олександр став володарем Кубка чемпіонів WSK.

У вересні 2023 року він підписав контракт з Вільямс, ставши першим українським пілотом, який приєднався до гоночної академії команди Формули-1.