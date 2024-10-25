Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Норріс: Єдиним завданням Ферстаппена було перемогти мене

Андрій Яросименко — 25 жовтня, 16:52
Норріс: Єдиним завданням Ферстаппена було перемогти мене
Болід Ландо Норріса
https://x.com/f1

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає, що єдиним завданням Макса Ферстаппена на Гран-прі США було обійти британця в гонці.

Його слова передає RacingNews365.

"Макс дуже хороший у своїй справі, і він, мабуть, найкращий у світі в тому, що він робить. Якщо я виступатиму проти найкращого у світі, це буде нелегко. До того ж він виступає на цій позиції довше, ніж я.

Чи потрібно мені внести якісь зміни в боротьбу з Ферстаппеном? Так, потрібно внести деякі корективи. Але це не означає, що я все роблю неправильно. Це складне становище, тому що Максу було все одно, чи виграє він гонку, чи прийде другим, чи третім. Його єдиним завданням було перемогти мене, і він це зробив", – сказав Норріс.

Наприкінці Гран-прі США Ферстаппен і Норріс вели запеклу боротьбу за третє місце. Британець обійшов суперника за титул, але зробив це за межами траси та отримав п'ять секунд штрафу.

Зазначимо, що таке рішення викликало бурю обговорень у соцмережах. Прихильники обох пілотів розділилися у своїх думках – одні вважають покарання справедливим, а інші засуджують його, кажучи, що у Норріса "вкрали" місце на подіумі. Раніше про цей інцидент висловився керівник Макларен Андреа Стелла.

Гран-прі США Макс Ферстаппен Формула 1 Ландо Норріс Остін

Гран-прі США

Ферстаппен: Ми досягли хороших успіхів в Остіні
Норріс: Правила є правилами, але вони, здається, змінюються
Керівник Макларен пожалівся на рішення видати штраф Норрісу: Це прикро
Леклер: Боротимуся за чемпіонство до кінця
Ферстаппен: Ми внесли деякі зміни в машину, чекаємо на позитивний результат

Останні новини