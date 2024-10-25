Норріс: Єдиним завданням Ферстаппена було перемогти мене

Пілот Макларен Ландо Норріс вважає, що єдиним завданням Макса Ферстаппена на Гран-прі США було обійти британця в гонці.

Його слова передає RacingNews365.

"Макс дуже хороший у своїй справі, і він, мабуть, найкращий у світі в тому, що він робить. Якщо я виступатиму проти найкращого у світі, це буде нелегко. До того ж він виступає на цій позиції довше, ніж я.

Чи потрібно мені внести якісь зміни в боротьбу з Ферстаппеном? Так, потрібно внести деякі корективи. Але це не означає, що я все роблю неправильно. Це складне становище, тому що Максу було все одно, чи виграє він гонку, чи прийде другим, чи третім. Його єдиним завданням було перемогти мене, і він це зробив", – сказав Норріс.