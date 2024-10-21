Керівник Макларен пожалівся на рішення видати штраф Норрісу: Це прикро

Керівник команди Макларен Андреа Стелла вважає, що його підопічний Ландо Норріс отримав неправильний штраф на Гран-прі США.

Його слова передає Gpblog.

Наприкінці Гран-прі США Ферстаппен і Норріс вели запеклу боротьбу за третє місце. Британець обійшов суперника за титул, але зробив це за межами траси та отримав п'ять секунд штрафу.

"Я вважаю, що те, як стюарди втрутилися в прекрасну частину автоспорту, було недоречним, тому що обидві машини зійшли з траси, тому обидві отримали перевагу. Це прикро, тому що це коштувало нам подіуму. Це коштувало нам гонки, де ми залишалися терплячими після того, як нас відштовхнули на першому колі. У повороті ми це прийняли. Дуже чітко висловивши нашу позицію, таке рішення стюардів не можна оскаржити. Для нас розділ закрито, і ми переходимо до наступної гонки", – сказав Стелла.

Своє рішення пояснили судді. Вони заявили, що пілот Макларен отримав менше покарання через неможливість їхати не за межами траси.

"Болід #4 (Ландо Норріс – прим.) обганяв болід #1 (Макс Ферстаппен – прим.) зовнішньою траєкторією і при цьому не був з ним в одному рівні на апексі. Згідно з гоночними інструкціями, болід #4 втратив право на поворот. Відповідно, коли болід #4 виїхав за межі траси та повернувся попереду боліда #1 – він отримав перевагу. Було накладено 5-секундний штраф, замість 10-секундного, рекомендованого інструкціями, тому що через близькість пілота #1, який теж залишив трасу, у пілота #4 не було іншого варіанту, окрім як виїхати за межі траси. Відповідно до вище сказаного, дане порушення не може вважатися порушенням машиною #4 меж траси", – йдеться у зверненні.

Зазначимо, що таке рішення викликало бурю обговорень у соцмережах. Прихильники обох пілотів розділилися у своїх думках – одні вважають покарання справедливим, а інші засуджують його, кажучи, що у Норріса "вкрали" місце на подіумі.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі США в Остіні здобув гонщик Феррарі Шарль Леклер, друге місце посів його напарник Карлос Сайнс.

Цей тріумф став доволі несподіваним, адже у практиці, кваліфікаціях та спринті, "скудерія" не показувала занадто вдалих результатів, а перед етапом не принесла жодного оновлення в болід.