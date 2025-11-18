Скандальне рішення арбітра у матчі чемпіонату Аргентини завершилося масовою бійкою і сльозогінним газом

У поєдинку аргентинської Прімери B між Депортіво Мадрін та Депортіво Морон відбулися справжні безлади. Після фінального свистка на поле вийшли бійці спецполіції, які були змушені застосувати сльозогінний газ проти футболістів, аби зупинити масову бійку.

Господарі поля перемогли із рахунком 1:0 та вийшли у фінал плейоф за право поборотися за місце у Прімері. Єдиний м'яч у матчі був забитий після подачі зі штрафного, який і став головною точкою конфлікту.

Рефері Пабло Ечеваррія призначив спірний стандарт, що й привело до голу. Гравці та тренерський штаб Морона обурилися, а після другого тайму ситуація лише загострилася – один із гравців отримав пряму червону картку, і шансів повернутися у гру практично не лишилося.

A Deportivo Morón le robaron la semifinal del ascenso para que suban los amigos del Chiqui Tapia en Madryn



- Falta previa al gol de Madryn inexistente

- Planchazo de roja de Madryn, solo amarilla

- La policía tirando gas pimienta y apaleando a los de Morón nada más



Todo de… pic.twitter.com/YXCtYwyP25 — La Perla (@Perla_Londres) November 16, 2025

Одразу після завершення матчу на полі вибухнула масова сутичка за участі футболістів, персоналу та навіть уболівальників. Поліцейські в повному спецзахисті створили живий щит, однак гравці Морона продовжили штурмувати, після чого правоохоронці застосували перцевий газ.

На полі було видно спроби ударів ногами, бійки, погоні за суперниками, а на трибунах запалювалися фаєри. Одного з гравців Морона навіть утримували силою – в захваті за шию.

La "violencia" como tal no la provocan los hinchas ni los jugadores. La violencia empieza primero con el arbitraje corrupto de la AFA, poniendo a Echavarría a inclinar la cancha al local y todo lo que pasa después será producto de esto.



Esto es Deportivo Madryn, esto es la AFA. pic.twitter.com/Gk8NkD6vuN — PasoaPaso Tatengue (@PaProjiblanco) November 16, 2025

У підсумку, Мадрін тепер готується до вирішального матчу плейоф проти Естудіантеса, але святкування їхнього успіху точно затьмарено скандалом, який вже активно обговорюють у футбольних медіа Аргентини.

