Скандальне рішення арбітра у матчі чемпіонату Аргентини завершилося масовою бійкою і сльозогінним газом
У поєдинку аргентинської Прімери B між Депортіво Мадрін та Депортіво Морон відбулися справжні безлади. Після фінального свистка на поле вийшли бійці спецполіції, які були змушені застосувати сльозогінний газ проти футболістів, аби зупинити масову бійку.
Господарі поля перемогли із рахунком 1:0 та вийшли у фінал плейоф за право поборотися за місце у Прімері. Єдиний м'яч у матчі був забитий після подачі зі штрафного, який і став головною точкою конфлікту.
Рефері Пабло Ечеваррія призначив спірний стандарт, що й привело до голу. Гравці та тренерський штаб Морона обурилися, а після другого тайму ситуація лише загострилася – один із гравців отримав пряму червону картку, і шансів повернутися у гру практично не лишилося.
Одразу після завершення матчу на полі вибухнула масова сутичка за участі футболістів, персоналу та навіть уболівальників. Поліцейські в повному спецзахисті створили живий щит, однак гравці Морона продовжили штурмувати, після чого правоохоронці застосували перцевий газ.
На полі було видно спроби ударів ногами, бійки, погоні за суперниками, а на трибунах запалювалися фаєри. Одного з гравців Морона навіть утримували силою – в захваті за шию.
У підсумку, Мадрін тепер готується до вирішального матчу плейоф проти Естудіантеса, але святкування їхнього успіху точно затьмарено скандалом, який вже активно обговорюють у футбольних медіа Аргентини.
