Фанати аргентинського клубу жорстко потролили принципового суперника, викинувши на поле секс-іграшки

Уболівальники Росаріо Сентраль вигадали доволі скандальний спосіб потролити свого принципового суперника – Ньюеллс Олд Бойз.

Під час матчу чемпіонату Аргентини проти Банфілд фанати господарів влаштували справжній перформанс на трибунах.

На 22-й хвилині зустрічі з секторів почали вилітати секс-ляльки, одягнені у футболки Ньюеллс Олд Бойз. Акція супроводжувалася гучними скандуваннями та сміхом уболівальників.

Як з'ясувалося, час для такого тролінгу був обраний не випадково. Саме 22 перемоги – така перевага Росаріо Сентраль у дербі над "ьюеллс Олд Бойз за всю історію протистояння.

Попри радість трибун, ситуація на полі швидко перетворилася на хаос. Арбітру довелося тимчасово зупинити гру, поки працівники стадіону прибирали поле від несподіваних "гостей".

