66-річний автогонщик загинув під час кваліфікаційної гонки Нюрбургрингу

18 квітня 2026 року, фінський автогонщик Юха Міттінен у 66-річному віці помер після отримання смертельних травм на трасі Нордшляйфе під час першої 24-годинної кваліфікаційної гонки Нюрбургрингу.

Про смерть гонщика повідомили організатори змагань.

Через 25 хвилин після старту сталася аварія за участю семи автомобілів у повороті Караччіола-Карусель. Змагання червоним прапором було зупинено. Унаслідок цього Міттінен, який керував БМВ 325i під номером 121, зазнав травм та помер у медичному центрі.

Лікарі намагалися реанімувати гонщика, але всі спроби виявилися невдалими. Шістьох інших пілотів доправили до лікарень для обстеження, їхньому життю нічого не загрожує.

"Під час першої гонки кваліфікаційного етапу ADAC 24h Nürburgring (18 квітня 2026 року) на початковому етапі змагань сталася серйозна аварія, в яку потрапили сім учасників. Після зіткнення кількох автомобілів керівництво гонки негайно зупинило змагання, щоб забезпечити проведення масштабних операцій з евакуації та рятування. Попри негайне прибуття служб екстреної допомоги, медики не змогли врятувати водія, що потрапив у аварію, Юху Міттінена (БМВ 325i, № 121); водій помер у медичному центрі після того, як усі спроби реанімації виявилися марними. Інші шість водіїв, що потрапили в аварію, були доставлені до медичного центру та найближчих лікарень для профілактичного обстеження. Жоден із постраждалих не перебуває у стані, що загрожує життю", – йдеться в заяві.

Організатори повідомили, що змагання не будуть відновлені у суботу, а на честь Юхи Міттінена буде оголошено хвилину мовчання під час формування стартової решітки для недільної гонки.

"Гонка не буде відновлена в суботу ввечері. Усі, хто причетний до "24 годин Нюрбургрингу", сумують разом із родиною Юхи Міттінена. Під час формування стартової решітки для недільної гонки о 13:00 буде оголошено хвилину мовчання на згадку про покійного гонщика".

Нагадаємо, напередодні австрійський ексголкіпер Александер Маннінгер трагічно загинув у результаті автокатастрофи – в його автомобіль врізався потяг. Попри надану медичну допомогу, врятувати 48-річного Маннінгера не вдалося.