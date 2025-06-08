Марк Маркес виграв гонку Гран-прі Арагона в класі MotoGP

У неділю, 8 червня, в Альканьїсі відбулося Гран-прі Арагона у класі MotoGP, де перемогу здобув гонщик Дукаті Марк Маркес.

Його брат Алекс фінішував 2-м, а третім став Фанческо Баньяя.

Результати Гран-прі Арагона у класі MotoGP



Марк Маркес (Дукаті) – 41.11,195 Алекс Маркес (Грезіні) +1,107 Франческо Баньяя (Дукаті) +2,029 Педро Акоста (КТМ) +7,657 Франко Морбіделлі (ВР46) +10,363 Фермін Альдегер (Грезіні) +11,889 Хоан Світ (Хонда) +14,938 Марко Беззеккі (Апрілья) +16,022 Фабіо ді Джанантоніо (ВР46) +18,321 Рауль Фернандес (Трекхаус) +19,190

Загальний залік пілотів

Нагадаємо, Марк Маркес також виграв спринт Гран-прі Арагона з MotoGP, який відбувся 7 червня. Перед цим Марк був першим у кваліфікації.

Як відомо, на попередньому етапі, що відбувся у Великий Британії, перемогу святкував Марко Беззекі з команди Апрілья. Ця перемога стала для нього першою з 2023 року.