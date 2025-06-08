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Марк Маркес виграв гонку Гран-прі Арагона в класі MotoGP

Олексій Мурзак — 8 червня 2025, 20:32
Марк Маркес виграв гонку Гран-прі Арагона в класі MotoGP
MotoGP

У неділю, 8 червня, в Альканьїсі відбулося Гран-прі Арагона у класі MotoGP, де перемогу здобув гонщик Дукаті Марк Маркес.

Його брат Алекс фінішував 2-м, а третім став Фанческо Баньяя.

Результати Гран-прі Арагона у класі MotoGP

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 41.11,195
  2. Алекс Маркес (Грезіні) +1,107
  3. Франческо Баньяя (Дукаті) +2,029
  4. Педро Акоста (КТМ) +7,657
  5. Франко Морбіделлі (ВР46) +10,363
  6. Фермін Альдегер (Грезіні) +11,889
  7. Хоан Світ (Хонда) +14,938
  8. Марко Беззеккі (Апрілья) +16,022
  9. Фабіо ді Джанантоніо (ВР46) +18,321
  10. Рауль Фернандес (Трекхаус) +19,190

Загальний залік пілотів

Нагадаємо, Марк Маркес також виграв спринт Гран-прі Арагона з MotoGP, який відбувся 7 червня. Перед цим Марк був першим у кваліфікації.

Як відомо, на попередньому етапі, що відбувся у Великий Британії, перемогу святкував Марко Беззекі з команди Апрілья. Ця перемога стала для нього першою з 2023 року.

MotoGP Марк Маркес

MotoGP

Марк Маркес виграв спринт Гран-прі Арагона з MotoGP
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