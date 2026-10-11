Тотальний тріумф Апрілії: Бедзеккі виграв Гран-прі Індонезії в історичній гонці для команди
Результат Гран-прі Індонезії на MotoGP 11 жовтня
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Італійський мотогонщик команди Апрілія Марко Бедзеккі став переможцем Гран-прі Індонезії – 17-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року.
Вперше в історії MotoGP одна команда посіла всі чотири перші позиції за підсумками гонки. За чемпіоном етапу фінішували Рауль Фернандес, Хорхе Мартін та Ай Огура.
Зазначимо, що для Італії ця перемога стала 300-ю в історії чемпіонату світу з мотоперегонів.
Також у загальному заліку змінився лідер. Мартін повернувся на першу сходинку, випередивши Марка Маркеса, а Бедзеккі залишається третім, трішки скоротивши відставання.
Нагадаємо, що попередній Гран-прі відбувся в Японії. Той етап виграв Марк Маркес, який цього разу фінішував шостим.