Тотальний тріумф Апрілії: Бедзеккі виграв Гран-прі Індонезії в історичній гонці для команди

Італійський мотогонщик команди Апрілія Марко Бедзеккі став переможцем Гран-прі Індонезії – 17-го етапу чемпіонату світу MotoGP 2026 року.

Вперше в історії MotoGP одна команда посіла всі чотири перші позиції за підсумками гонки. За чемпіоном етапу фінішували Рауль Фернандес, Хорхе Мартін та Ай Огура.

Результати Гран-прі Індонезії MotoGP

Зазначимо, що для Італії ця перемога стала 300-ю в історії чемпіонату світу з мотоперегонів.

Також у загальному заліку змінився лідер. Мартін повернувся на першу сходинку, випередивши Марка Маркеса, а Бедзеккі залишається третім, трішки скоротивши відставання.

Загальний залік MotoGP після Гран-прі Індонезії MotoGP

Нагадаємо, що попередній Гран-прі відбувся в Японії. Той етап виграв Марк Маркес, який цього разу фінішував шостим.