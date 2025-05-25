Беззеккі здобув несподівану перемогу на Гран-прі Великої Британії у класі MotoGP

Марко Беззекі на Aprilia виграв Гран-прі Великої Британії у класі MotoGP, яке 25 травня проходило на трасі в Сільверстоуні. Ця перемога стала для нього першою з 2023 року.

Другим став Жоан Зарко на Honda, а Марк Маркес з команди Ducati фінішував 3-м.

Беззекі до 13-го з 19-ти кіл їхав другим, а лідирував володар поулу Фабіо Куартараро з Yamaha, втім, за шість кіл до фінішу у нього виникли технічні проблеми, через що француз знявся, а лідером став Марко, який у підсумку і здобув перемогу.

Зазначимо, шо після першого старту гонку було зупинено червоними прапорами через виявлення слизької речовини на трасі.

Результати гонки Гран-прі Великої Британії

Лідером загального заліку пілотів залишився Марк Маркес, який набрав 196 очок, його брат Алекс, який фінішував у гонці 5-м, із 172 заліковими балами йде другим, замикає трійку кращих Франческо Баньяя з Ducati, який не зміг фінішувати.

Загальний залік

Нагадаємо, 11 травня Гран-Прі Франції виграв Жоан Зарко.