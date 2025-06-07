Марк Маркес виграв спринт Гран-прі Арагона з MotoGP
Марк Маркес
Motorsport
У суботу, 7 червня, в Альканьїсі, Іспанія, відбулась спринт-гонка восьмого етапу MotoGP.
Перемогу здобув шестиразовий чемпіон серії з Дукаті Марк Маркес. Він зміг відігратися після поганого старту і випередив молодшого брата Алекса. Третім прийшов Фермін Альдегер (Дукаті).
Результати спринту Гран-прі Арагона
- Марк Маркес (Дукаті) - 19:43.026
- Алекс Маркес (Дукаті) +2.080.
- Фермін Альдегер (Дукаті) +4.630.
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +5.944
- Педро Акоста (КТМ) +6.095.
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) +6.379.
- Маверік Віньялес (КТМ) +7.213.
- Марко Бедзеккі (Апрілья) +8.343.
- Бред Біндер (КТМ) +9.982.
- Рауль Фернандес (Апрілья) +11.427.
Спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Також за спринт нараховується менше очок
Перед цим Марк був першим у кваліфікації.
Гран-прі Арагону відбудеться завтра, 8 червня. Старт заїзду запланований на 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, Марко Бедззекі на Aprilia виграв Гран-прі Великої Британії, яке проходило на трасі в Сільверстоуні. Ця перемога стала для нього першою з 2023 року.