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Марк Маркес виграв кваліфікацію та спринт Гран-прі Америк

Володимир Максименко — 30 березня 2025, 08:31
Марк Маркес виграв кваліфікацію та спринт Гран-прі Америк
Марк Маркес
Moto GP

Марк Маркес виграв кваліфікацію та спринт Гран-прі Америк, здобувши свою п'яту поспіль перемогу як заводський гонщик Ducati.

В межах другого кваліфікаційного заїзду іспанець показав час 02:01.088, мінімально випередивши Фабіо Ді Джаннантоніо.

У спринті від початку першого кола лідерство захопив Франческо Баньяя, напарник Маркеса, але згодом досвідчений пілот обійшов італійського гонщика.

У підсумку, Марк та Алекс Маркес посіли перше та друге місце, а Фабіо залишився на третій сходинці. Групу лідерів відчайдушно намагався наздогнати пілот Honda Жоан Мір, але він впав на середині дистанції.

MotoGP. Результат Гран-прі Америк

  1. Марк Маркес (Дукаті) – 20:29.509
  2. Алекс Маркес (Дукаті) – 20:30.304
  3. Франческо Баньяя (Дукаті) – 20:31.427
  4. Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) – 20:38.045
  5. Франко Морбіделлі (Дукаті)  – 20:39.194
  6. Фабіо Квартараро (Ямаха) – 20:40.185
  7. Педро Акоста (КТМ)  – 20:41.558
  8. Лука Маріні (Хонда) – 20:43.097
  9. Ай Огура (Апрілія) – 20:43.261
  10. Марко Беццекі (Апрілія)  – 20:44.093

Наступний етап MotoGP розпочнеться 13 квітня в Катарі.

Нагадаємо, на Гран-прі Аргентини перші п'ять місць також посіли пілоті Дукаті.

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