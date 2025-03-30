Марк Маркес виграв кваліфікацію та спринт Гран-прі Америк
Марк Маркес
Moto GP
Марк Маркес виграв кваліфікацію та спринт Гран-прі Америк, здобувши свою п'яту поспіль перемогу як заводський гонщик Ducati.
В межах другого кваліфікаційного заїзду іспанець показав час 02:01.088, мінімально випередивши Фабіо Ді Джаннантоніо.
У спринті від початку першого кола лідерство захопив Франческо Баньяя, напарник Маркеса, але згодом досвідчений пілот обійшов італійського гонщика.
У підсумку, Марк та Алекс Маркес посіли перше та друге місце, а Фабіо залишився на третій сходинці. Групу лідерів відчайдушно намагався наздогнати пілот Honda Жоан Мір, але він впав на середині дистанції.
MotoGP. Результат Гран-прі Америк
- Марк Маркес (Дукаті) – 20:29.509
- Алекс Маркес (Дукаті) – 20:30.304
- Франческо Баньяя (Дукаті) – 20:31.427
- Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) – 20:38.045
- Франко Морбіделлі (Дукаті) – 20:39.194
- Фабіо Квартараро (Ямаха) – 20:40.185
- Педро Акоста (КТМ) – 20:41.558
- Лука Маріні (Хонда) – 20:43.097
- Ай Огура (Апрілія) – 20:43.261
- Марко Беццекі (Апрілія) – 20:44.093
Наступний етап MotoGP розпочнеться 13 квітня в Катарі.
Нагадаємо, на Гран-прі Аргентини перші п'ять місць також посіли пілоті Дукаті.