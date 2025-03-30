Марк Маркес виграв кваліфікацію та спринт Гран-прі Америк, здобувши свою п'яту поспіль перемогу як заводський гонщик Ducati.

В межах другого кваліфікаційного заїзду іспанець показав час 02:01.088, мінімально випередивши Фабіо Ді Джаннантоніо.

У спринті від початку першого кола лідерство захопив Франческо Баньяя, напарник Маркеса, але згодом досвідчений пілот обійшов італійського гонщика.

У підсумку, Марк та Алекс Маркес посіли перше та друге місце, а Фабіо залишився на третій сходинці. Групу лідерів відчайдушно намагався наздогнати пілот Honda Жоан Мір, але він впав на середині дистанції.

Storming starts, saves and big battles 💥



Relive the key moments of an epic #TissotSprint rodeo! 🤠#AmericasGP 🇺🇸 pic.twitter.com/LyBpq328IP — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 29, 2025

MotoGP. Результат Гран-прі Америк

Марк Маркес (Дукаті) – 20:29.509 Алекс Маркес (Дукаті) – 20:30.304 Франческо Баньяя (Дукаті) – 20:31.427 Фабіо Ді Джаннантоніо (Дукаті) – 20:38.045 Франко Морбіделлі (Дукаті) – 20:39.194 Фабіо Квартараро (Ямаха) – 20:40.185 Педро Акоста (КТМ) – 20:41.558 Лука Маріні (Хонда) – 20:43.097 Ай Огура (Апрілія) – 20:43.261 Марко Беццекі (Апрілія) – 20:44.093

Наступний етап MotoGP розпочнеться 13 квітня в Катарі.

Нагадаємо, на Гран-прі Аргентини перші п'ять місць також посіли пілоті Дукаті.