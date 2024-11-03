Баньяя виграв Гран-прі Малайзії та зберіг шанси на чемпіонство MotoGP

Італійський гонщик команди Ducati Lenovo Франческо Баньяя став переможцем Гран-прі Малайзії-2024.

Чинний чемпіон світу виявився швидшим за головного конкурента в загальному заліку, Хорхе Мартіна. Іспанець та італієць кілька разів обмінювалися позиціями, однак Баньяя все ж зумів завоювати першу сходинку на п'єдесталі пошани.

Протягом першої половини дистанції третім йшов шестиразовий чемпіон світу Марк Маркес, проте він помилився за 13 кіл до фінішу та пропустив уперед Енеа Бастіаніні.

Ця перемога дозволила Баньяї скоротити відставання від Мартіна у загальному заліку від Мартіна до 24 очок. Зазначимо, що за перемогу в гонці дається 25 очок, за друге місце 20, третє – 16, четверте – 13, п'яте – 11 і з шостого по 15 дають від 10 до 1 залікового балу відповідно.

Результати Гран-прі Малайзії

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Загальний залік MotoGP-2024

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Нагадаємо, що Мартін виграв спринт у Малайзії через помилку Франческо Баньяї. Іспанський гонщик команди Prima Pramac Racing міг оформити чемпіонство вже сьогодні, проте вирішальним етапом у боротьбі за чемпіонство стане наступне Гран-прі.

Раніше стало відомо, що чемпіонат MotoGP та місцева влада вирішили скасувати Гран-прі Валенсії 2024 року через нищівні повені, що вразили регіон.

Рішення ухвалене з огляду на необхідність зосередити всі ресурси на відновленні постраждалих районів, без відволікання уваги на проведення спортивної події.

За словами спортивного директора серії фінальна гонка сезону може відбутися в іспанській Барселоні, однак остаточного рішення наразі немає.