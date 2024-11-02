Етап MotoGP у Валенсії скасували через нищівні повені, що забрали більше 200 життів

Чемпіонат MotoGP та місцева влада вирішили скасувати Гран-прі Валенсії 2024 року через нищівні повені, що вразили регіон. Рішення ухвалене з огляду на необхідність зосередити всі ресурси на відновленні постраждалих районів, без відволікання уваги на проведення спортивної події.

Про це повідомляє офіційний сайт MotoGP.

MotoGP висловлює солідарність з валенсійською громадою, яка зазнала значних втрат, та вже працює з місцевою владою для визначення найкращих способів підтримки. Замість проведення змагань організація вирішила спрямувати зусилля на підтримку існуючих фондів допомоги, щоб забезпечити необхідну допомогу постраждалим.

Збір коштів розпочнеться під час Гран-прі Малайзії та триватиме до фіналу сезону, який відбудеться на новій локації. Дату та місце буде оголошено найближчим часом.

Валенсійський етап чемпіонату світу мав стати останнім у сезоні і відбутися 15-17 листопада.

Раніше повідомлялось, що матч 12 туру чемпіонату Іспанії між Валенсією та мадридським Реалом, який мав відбутися 2 листопада, перенесли через негоду.

Шторм Dana, який викликав масштабні повені в Іспанії, призвів до загибелі щонайменше 205 людей. Майже всі вони з провінції Валенсія.