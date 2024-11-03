MotoGP. Мартін виграв спринт Гран-прі Малайзії та наблизився до чемпіонства через помилку Баньяї

Гонщик MotoGP Хорхе Мартін, який виступає за команду Prima Pramac Racing на мотоциклі Дукаті, здобув перемогу у спринті Гран-прі Малайзії.

Друге місце посів Марк Маркес із Gresini Racing, а трійку лідерів замкнув Енеа Бастіаніні з Ducati.

Мартін вдало стартував з другого місця, обійшовши головного конкурента в загальному заліку Франческо Баньяю, в першому повороті.

Чинний чемпіон намагався повернути свою позицію, однак помилився в дев'ятому повороті третього кола і вилетів з мотоцикла, завершивши перегони достроково.

Зазначимо, що спринт – коротша гонка в Moto GP, що проводиться в суботу, напередодні основної, недільної. Переможець отримує 12 балів, друге місце – 9, третє – 7. Кожна наступна позиція до дев'ятої приносить на один заліковий бал менше.

MotoGP – Гран-прі Малайзії

Спринт, 2 листопада

A tale of two sides 🔄



The biggest victory of @88jorgemartin's life sees him place one hand on the 2024 #MotoGP World Championship trophy #MalaysianGP 🇲🇾 | #TheRematch 🏆 pic.twitter.com/xwE0Ws83hB — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024

Перевага Хорхе Мартіна над Франческо Баньяєю в чемпіонаті зросла з 17 до 29 очок. Для дострокової перемоги в MotoGP іспанцю необхідно фінішувати першим та розраховувати, що італієць завершить гонку не вище третього місця.

Головна гонка відбудеться у неділю, 3 листопада. Початок – о 09:00 за київським часом. Перше місце на стартовій решітці займатиме саме Баньяя, Мартін розпочинатиме з другої позиції.

Раніше стало відомо, що чемпіонат MotoGP та місцева влада вирішили скасувати Гран-прі Валенсії 2024 року через нищівні повені, що вразили регіон.

Рішення ухвалене з огляду на необхідність зосередити всі ресурси на відновленні постраждалих районів, без відволікання уваги на проведення спортивної події.