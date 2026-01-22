Мерседес оголосив про партнерство з Майкрософт
Мерседес презентував концепту боліда для Формули-1, який буде використовуватися у сезоні-2026, на якому є логотип Майкрософт.
Про це повідомляється на офіційному сайті команди.
Основним кольором лівреї став срібний. Також є вставки бірюзового тону. Перші кадри боліда Мерседес W17 вже з'явилися у соцмережах компанії.
До офіційного оголошення видання Sky News інформувало, що контракт між Мерседесом і Майкрософт оцінюється орієнтовно у 60 мільйонів доларів на рік.
Нагадаємо, що у новому сезоні Формули-1 саме Мерседес залишиться єдиним постачальником сейфті-кара і медичного авто.
Раніше повідомлялось, що Ауді представила дизайн свого першого боліда для дебютного сезону-2026 у Формулі-1.