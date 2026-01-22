Мерседес оголосив про партнерство з Майкрософт

Мерседес презентував концепту боліда для Формули-1, який буде використовуватися у сезоні-2026, на якому є логотип Майкрософт.

Про це повідомляється на офіційному сайті команди.

Основним кольором лівреї став срібний. Також є вставки бірюзового тону. Перші кадри боліда Мерседес W17 вже з'явилися у соцмережах компанії.

F1 2026 has arrived 👊 Get your first look at the W17 🤩 pic.twitter.com/gV8i22De0Q — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 22, 2026

До офіційного оголошення видання Sky News інформувало, що контракт між Мерседесом і Майкрософт оцінюється орієнтовно у 60 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, що у новому сезоні Формули-1 саме Мерседес залишиться єдиним постачальником сейфті-кара і медичного авто.

Раніше повідомлялось, що Ауді представила дизайн свого першого боліда для дебютного сезону-2026 у Формулі-1.