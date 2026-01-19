Мерседес залишиться єдиним постачальником сейфті-кара і медичного авто у Формулі-1

У сезоні Формули 1 2026 року Мерседес стане єдиним постачальником сейфті-кара та медичного автомобіля. Астон Мартін, який з 2021 року ділив цю роль із Мерседес, вирішив припинити свою участь у програмі.

Про це повідомляє The Race.

Поява Астон Мартіну ролі сейфті-кара свого часу викликала чимало суперечок. Використовуваний Vantage F1 Edition був важчим за Mercedes-AMG GT Black Series на 45 кг і поступався йому приблизно 200 кінськими силами.

Через нижчу швидкість автомобіль отримав від Макса Ферстаппена прізвисько "зелена черепаха" після Гран-прі Австралії 2022 року, коли пілоти публічно скаржилися на надто повільний темп за сейфті-каром.

У 2024 році Астон Мартін представив суттєво оновлений Vantage із потужністю 656 к.с., а згодом – ще швидший Vantage S на 670 к.с. з аеродинамічними доопрацюваннями. Попри це компанія вирішила не продовжувати співпрацю, ймовірно з комерційних причин.

Мерседес, який постачає сейфті-кари Формули 1 з 1996 року, тепер повністю забезпечуватиме чемпіонат. Основним сейфті-каром залишиться Mercedes-AMG GT Black Series, а медичним автомобілем – Mercedes-AMG GT 63 S потужністю 639 к.с., що розганяється до 100 км/год за 3,2 секунди.

