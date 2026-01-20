Українська правда
Ауді представила ліврею боліда перед дебютним сезоном у Формулі-1

Катерина Лисянська — 20 січня 2026, 21:28
Німецька команда Формули-1 Ауді представила дизайн свого першого боліда напередодні сезону 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сьогодні, 20 січня в Берліні відбулася презентація повної ідентичності Audi Revolut F1 Team. Перші кадри боліда Audi R26 уже з'явилися в мережі.

Ліврея виконана в унікальному поєднанні матового титанового срібла, глибокого чорного карбону та фірмового червоного кольору Audi.

Головною особливістю дизайну стала велика інтеграція логотипів титульного партнера Revolut, а також три смужки Adidas, який став офіційним постачальником екіпірування.

Нагадаємо, що з сезону-2026 Ауді повінстю поглинула Заубер й колектив виступатиме тепер саме під цією назвою.

