Pirelli оголосила про відхід Маріо Ізоли та призначення нового керівника

Сергій Шаховець — 26 лютого 2026, 15:41
Маріо Ізола
Багаторічний керівник гоночного відділу Pirelli Маріо Ізола залишає свою посаду.

Про це повідомляє Motorsport.com.

У компанії повідомили, що Ізола залишиться в структурі Pirelli до 1 липня 2026 року, аби забезпечити безперервність роботи та передати справи наступнику. Після цього він остаточно завершить кар'єру в компанії й зосередиться на інших проєктах.

"Компанія висловлює подяку Маріо Ізолі за відданість справі та велику пристрасть, з якими він упродовж багатьох років робив внесок у розвиток гоночного підрозділу", – йдеться в заяві Pirelli.

Новим керівником відділу Pirelli Motorsport стане Даріо Маррафускі, який працює в компанії з 2008 року.

Зазначимо, що Ізола обіймав посаду менеджера програми Pirelli F1 з 2017 року, коли він змінив Пола Гембері. У 2021 році він став генеральним директором з автоспорту італійського виробника.

За інформацією джерела, Ізола обійме посаду генерального директора ACI Sport, де керуватиме спортивним підрозділом Італійської автомобільної федерації, замінивши на цій посаді Марко Рогано.

Раніше повідомлялося, що команда Макса Ферстаппена Verstappen Racing зробила черговий крок у співпраці з Мерседес.

