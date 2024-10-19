Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі США.

Другим став Джордж Рассел з Мерседес, третій час показав Шарль Леклер з Феррарі.

Спринт, за який нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам (переможець здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1) відбудеться у суботу, 19 жовтня. Початок — о 21:00 за київським часом.

Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 19 жовтня. Початок – о 22:00 за київським часом.

Напередодні пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.