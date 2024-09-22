Норріс впевнено виграв Гран-прі Сінгапуру та наблизився до Ферстаппена в загальному заліку

Пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.

Другим фінішував лідер загального заліку Макс Ферстаппен, а третім став напарник Норіса, Оскар Піастрі.

Норріс стартував з першої позиції і з першого кола нарощував свою перевагу над суперниками. Британський пілот допустив одну помилку в 14 повороті, однак втрата кількох секунд не вплинула на перебіг гонки.

⏪ Rewind to the moment Norris damaged his front wing brushing the barriers after locking up on the entry to Turn 14 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/XaTlbuXiTw — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Льюїс Гамільтон та Джордж Рассел, які гарно провели кваліфікацію, посівши 3 та 4 сходинку, пропустили вперед Оскара Піастрі, який провів дуже довгий відрізок на гумі "мідіум". На "харді" австралієць продемонстрував чудовий темп та завоював місце на подіумі.

LAP 41/62



Piastri on fresh rubber after finally pitting is past Hamilton and now hunting down a podium 💪#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/KS4UaDrxBh — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Також чимало позицій відіграли пілоти Феррарі. Шарль Леклер та Карлос Сайнс невдало провели кваліфікацію – 9 та 10 позиції, однак стратегія та стабільний темп дозволили гонщикам "Скудерії" посісти п'яте та сьоме місце.

Окрім Цуноди, Гулькенберга та Алонсо монегаску вдалося обійти свого майбутнього напарника по команді – Гамільтона. Леклер на останніх трьох колах сів на хвіст Джорджу Расселу, однак пройти британського пілота гонщику Феррарі не вдалося.

LAP 59/62



He started P9 but Leclerc is chasing a fourth-place finish but Russell is giving no ground #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/K3Uo8xaWV2 — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Зазначимо, що вперше в історії Гран-прі Сінгапуру у Формулі-1 на трасу не виїхав Safety Car (машина безпеки). З дистанції зійшов пілот Вільямса Александр Албон, у якого сталася проблема з перегрівом машини, а також Кевін Магнуссен з Хаас.

Результати Гран-прі Азербайджану

Ландо Норріс (Макларен) Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,945 Оскар Піастрі (Макларен) +41,823 Джордж Рассел (Мерседес) +1:01,040 Шарль Леклер (Фераррі) +1:02,430 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +1:25,248 Сайнс Карлос (Фераррі) +1:36,039 Фернандо Алосно (Астон Мартін) +1 коло Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1 коло Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло Франко Колапінто (Вільямс) +1 коло Юкі Цунода (РБ) +1 коло Естабен Окон (Альпін) +1 коло Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло Чжоу Гуаньюй (Кік Заубер) +1 коло Чжоу Гуаньюй (Кік Заубер) +1 коло П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло Данієль Рікардо (РБ) +1 коло

Не фінішували

Александр Албон (Вільямс)

Кевін Магнуссен (Хаас)

Ландо Норріс відіграв сім очок від Макса Ферстаппена, а Оскар Піастрі наблизився до Шарля Леклера.

Загальний залік пілотів сезону-2024

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 331 очко Ландо Норріс (Макларен) – 279 Шарль Леклер (Феррарі) – 245 Оскар Піастрі (Макларен) – 237 Карлос Сайнс (Феррарі) – 190

Макларен закріпити свою перевагу над Ред Буллом у Кубку конструкторів.

Кубок конструкторів-2024:

Макларен – 516 очок Ред Булл – 475 Феррарі – 441 Мерседес – 329 Астон Мартін – 86

Рекордсменом за кількістю перемог на трасі Марина Бей є Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а з нині діючих пілотів Льюїс Гамільтон – 4 (2009, 2014, 2017, 2018), та Фернандо Алонсо (2008, 2010).

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.