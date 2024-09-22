Норріс впевнено виграв Гран-прі Сінгапуру та наблизився до Ферстаппена в загальному заліку
Пілот Макларена Ландо Норріс впевнено виграв 18 етап Формули-1 – Гран-прі Сінгапуру. Ця перемога стала для британця третьою в кар'єрі.
Другим фінішував лідер загального заліку Макс Ферстаппен, а третім став напарник Норіса, Оскар Піастрі.
Норріс стартував з першої позиції і з першого кола нарощував свою перевагу над суперниками. Британський пілот допустив одну помилку в 14 повороті, однак втрата кількох секунд не вплинула на перебіг гонки.
Льюїс Гамільтон та Джордж Рассел, які гарно провели кваліфікацію, посівши 3 та 4 сходинку, пропустили вперед Оскара Піастрі, який провів дуже довгий відрізок на гумі "мідіум". На "харді" австралієць продемонстрував чудовий темп та завоював місце на подіумі.
Також чимало позицій відіграли пілоти Феррарі. Шарль Леклер та Карлос Сайнс невдало провели кваліфікацію – 9 та 10 позиції, однак стратегія та стабільний темп дозволили гонщикам "Скудерії" посісти п'яте та сьоме місце.
Окрім Цуноди, Гулькенберга та Алонсо монегаску вдалося обійти свого майбутнього напарника по команді – Гамільтона. Леклер на останніх трьох колах сів на хвіст Джорджу Расселу, однак пройти британського пілота гонщику Феррарі не вдалося.
Зазначимо, що вперше в історії Гран-прі Сінгапуру у Формулі-1 на трасу не виїхав Safety Car (машина безпеки). З дистанції зійшов пілот Вільямса Александр Албон, у якого сталася проблема з перегрівом машини, а також Кевін Магнуссен з Хаас.
Результати Гран-прі Азербайджану
- Ландо Норріс (Макларен)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +20,945
- Оскар Піастрі (Макларен) +41,823
- Джордж Рассел (Мерседес) +1:01,040
- Шарль Леклер (Фераррі) +1:02,430
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +1:25,248
- Сайнс Карлос (Фераррі) +1:36,039
- Фернандо Алосно (Астон Мартін) +1 коло
- Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1 коло
- Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло
- Франко Колапінто (Вільямс) +1 коло
- Юкі Цунода (РБ) +1 коло
- Естабен Окон (Альпін) +1 коло
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
- Чжоу Гуаньюй (Кік Заубер) +1 коло
- Чжоу Гуаньюй (Кік Заубер) +1 коло
- П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло
- Данієль Рікардо (РБ) +1 коло
Не фінішували
- Александр Албон (Вільямс)
- Кевін Магнуссен (Хаас)
Ландо Норріс відіграв сім очок від Макса Ферстаппена, а Оскар Піастрі наблизився до Шарля Леклера.
Загальний залік пілотів сезону-2024
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 331 очко
- Ландо Норріс (Макларен) – 279
- Шарль Леклер (Феррарі) – 245
- Оскар Піастрі (Макларен) – 237
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 190
Макларен закріпити свою перевагу над Ред Буллом у Кубку конструкторів.
Кубок конструкторів-2024:
- Макларен – 516 очок
- Ред Булл – 475
- Феррарі – 441
- Мерседес – 329
- Астон Мартін – 86
Рекордсменом за кількістю перемог на трасі Марина Бей є Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а з нині діючих пілотів Льюїс Гамільтон – 4 (2009, 2014, 2017, 2018), та Фернандо Алонсо (2008, 2010).
Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.