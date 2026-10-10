Ферстаппен випередив дует Феррарі та здобув поул Гран-прі Сінгапуру

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру, залишивши позаду Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона з Феррарі.

Нідерландець проїхав найкраще коло за 1:31.373. Леклер поступився лише 0,054 секунди, Гамільтон – 0,123. Четвертий результат показав Кімі Антонеллі, п'ятий – Ландо Норріс.

Формула-1. Гран-прі Сінгапуру. Кваліфікація

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:31.373 Шарль Леклер (Феррарі) +0,054 Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,123 Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,189 Ландо Норріс (Макларен) +0,339 Джордж Расселл (Мерседес) +0,374 Оскар Піастрі (Макларен) +0,487 П'єр Гаслі (Альпін) +0,852 Ліам Ллоусон (Рейсінг Буллз) +0,996 Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +1,408

Раніше цього дня Ферстаппен також переміг у спринті, де Гамільтон і Леклер замкнули трійку найкращих. Основна гонка відбудеться в неділю, 11 жовтня.