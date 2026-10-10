Ферстаппен випередив дует Феррарі та здобув поул Гран-прі Сінгапуру
Макс Ферстаппен
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Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Сінгапуру, залишивши позаду Шарля Леклера та Льюїса Гамільтона з Феррарі.
Нідерландець проїхав найкраще коло за 1:31.373. Леклер поступився лише 0,054 секунди, Гамільтон – 0,123. Четвертий результат показав Кімі Антонеллі, п'ятий – Ландо Норріс.
Формула-1. Гран-прі Сінгапуру. Кваліфікація
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 1:31.373
- Шарль Леклер (Феррарі) +0,054
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) +0,123
- Кімі Антонеллі (Мерседес) +0,189
- Ландо Норріс (Макларен) +0,339
- Джордж Расселл (Мерседес) +0,374
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,487
- П'єр Гаслі (Альпін) +0,852
- Ліам Ллоусон (Рейсінг Буллз) +0,996
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +1,408
Раніше цього дня Ферстаппен також переміг у спринті, де Гамільтон і Леклер замкнули трійку найкращих. Основна гонка відбудеться в неділю, 11 жовтня.