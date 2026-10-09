Фестаппен виграв кваліфікацію до спринта на Гран-Прі Сінгапуру
Макс Ферстаппен
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Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації до спринта на Гран-Прі Сінгапура в Формулі-1. Він випередив британця Джорджа Расселла з Мерседеса та монегаска Шарля Леклера з Феррарі.
Лідер загального заліку чемпіонату світу, італієць Андреа Кімі Антонеллі з Феррарі, посів лише сьоме місце.
Результати кваліфікації:
Нагадаємо, пілот Каділлака Валттері Боттас дістався Сінгапуру з Малайзії на велосипеді. Він у кваліфікації посів передостаннє, 21 місце.
Нагадаємо, спринт на Гран-Прі Сінгапура-2026 відбудеться в суботу, 10 жовтня, початок – о 12:00 за київським часом. Також 10 жовтня відбудеться кваліфікація до недільної основної гонки, початок кваліфікації – о 16:00 за Києвом.