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Фестаппен виграв кваліфікацію до спринта на Гран-Прі Сінгапуру

Олег Дідух — 9 жовтня 2026, 16:59
Фестаппен виграв кваліфікацію до спринта на Гран-Прі Сінгапуру
Макс Ферстаппен
Getty Images

Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем кваліфікації до спринта на Гран-Прі Сінгапура в Формулі-1. Він випередив британця Джорджа Расселла з Мерседеса та монегаска Шарля Леклера з Феррарі.

Лідер загального заліку чемпіонату світу, італієць Андреа Кімі Антонеллі з Феррарі, посів лише сьоме місце.

Результати кваліфікації:

Нагадаємо, пілот Каділлака Валттері Боттас дістався Сінгапуру з Малайзії на велосипеді. Він у кваліфікації посів передостаннє, 21 місце.

Нагадаємо, спринт на Гран-Прі Сінгапура-2026 відбудеться в суботу, 10 жовтня, початок – о 12:00 за київським часом. Також 10 жовтня відбудеться кваліфікація до недільної основної гонки, початок кваліфікації – о 16:00 за Києвом.

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