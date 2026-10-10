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Ферстаппен виграв спринт на Гран-Прі Сінгапуру, фіаско Макларена

Олег Дідух — 10 жовтня 2026, 13:28
Ферстаппен виграв спринт на Гран-Прі Сінгапуру, фіаско Макларена
Макс Ферстаппен
Getty Images

Нідерландський пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен став переможцем спринта на Гран-Прі Сінгапуру-2026 у Формулі-1. Він випередив двох пілотів Феррарі – британця Льюїса Гамільтона та монегаска Шарля Леклера.

Зазначимо, що третє місце Леклеру принесло зіткнення двох пілотів Макларена, Оскара Піастрі та Ландо Норріса, на останньому колі дистанції. Четвертим став лідер чемпіонату світу, італієць Андреа Кімі Антонеллі з Мерседеса.

Підсумкові результати:

Також 10 жовтня на Гран-Прі Сінгапуру відбудеться кваліфікація до недільної гонки, вона розпочнеться о 16:00 за київським часом. Сама гонка відбудеться 11 жовтня, початок – о 15:00 за Києвом.

Напередодні кваліфікацію до спринта на Гран-Прі Сінгапуру також виграв Ферстаппен.

Макс Ферстаппен Формула 1

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