Лоусон: Сінгапур точно не був для мене веселим вікендом

Новозеландський пілот Формули-1 Ліам Лоусон розповів про відчуття під час Гран-прі Сінгапуру, коли у команді всі наперед знали про відхід Даніеля Ріккардо.

Його слова передає Racingnews365.

"Сінгапур точно не був для мене веселим вікендом, адже ми всі знали, що на нас чекає. Водночас Даніель мені дуже допоміг, особливо коли я був за кермом минулого року. Навіть у цьому сезоні я ніколи не відчував, що ми конкуруємо за місце. Він ніколи не давав цього відчути. Для мене все ясно: я отримав один шанс у Формулі 1, і я вдячний за нього. Я повинен вхопитися за нього обома руками. Даніель сказав мені те ж саме, я дуже поважаю його", – сказав Лоусон.

Нагадаємо, новозеландець замінятиме Даніеля Ріккардо в РБ до кінця 2024 року. Він дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Нідерландів у 2023 році, замінивши австралійця.

У поточному сезоні його першим Гран-прі стане гонка в Остіні, США. Раніше повідомлялося, що Лоусон втратить стартові позиції на спринті через заміну двигуна у боліді.