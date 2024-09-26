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Ріккардо достроково покинув РБ, його замінить 22-річний новозеландець

Володимир Кук — 26 вересня, 19:36
Ріккардо достроково покинув РБ, його замінить 22-річний новозеландець
Даніель Рікардо
NurPhoto

Австралійський пілот Формули-1 Даніель Ріккардо, який 8 раз перемагав у гранпрі та 32 рази був на подіумі достроково покинув РБ.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Він приніс багато досвіду та таланту в команду з фантастичним ставленням, яке допомогло кожному розвинути та виховати командний дух", сказав Лоран Мекіс, керівник команди.

Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.

Зазначимо, що після того, як Даніель покинув Макларен наприкінці сезону 2022 року, він повернувся в РБ як резервний пілот команди на початку 2023 року, а потім сів за кермо боліда РБ (тоді ще Альфа Таурі) у липні 2024 року.

Також повідомляється, що до кінця сезону Ріккардо замінить 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом РБ. Він дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Нідерландів у 2023 році, замінивши австралійця.

Нагадаємо, що нещодавно 35-річний гонщик повідомив, що не планує перезавантажувати кар'єру після того, як покине РБ.

Формула 1 Данієль Ріккардо Ліам Лоусон

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