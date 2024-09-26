Ріккардо достроково покинув РБ, його замінить 22-річний новозеландець
Австралійський пілот Формули-1 Даніель Ріккардо, який 8 раз перемагав у гранпрі та 32 рази був на подіумі достроково покинув РБ.
Про це повідомляє пресслужба команди.
"Він приніс багато досвіду та таланту в команду з фантастичним ставленням, яке допомогло кожному розвинути та виховати командний дух", – сказав Лоран Мекіс, керівник команди.
Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.
Зазначимо, що після того, як Даніель покинув Макларен наприкінці сезону 2022 року, він повернувся в РБ як резервний пілот команди на початку 2023 року, а потім сів за кермо боліда РБ (тоді ще Альфа Таурі) у липні 2024 року.
Також повідомляється, що до кінця сезону Ріккардо замінить 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом РБ. Він дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Нідерландів у 2023 році, замінивши австралійця.
Нагадаємо, що нещодавно 35-річний гонщик повідомив, що не планує перезавантажувати кар'єру після того, як покине РБ.