Ріккардо достроково покинув РБ, його замінить 22-річний новозеландець

Австралійський пілот Формули-1 Даніель Ріккардо, який 8 раз перемагав у гранпрі та 32 рази був на подіумі достроково покинув РБ.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Він приніс багато досвіду та таланту в команду з фантастичним ставленням, яке допомогло кожному розвинути та виховати командний дух", – сказав Лоран Мекіс, керівник команди.

Thank you Daniel 💙

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 26, 2024

Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.

Зазначимо, що після того, як Даніель покинув Макларен наприкінці сезону 2022 року, він повернувся в РБ як резервний пілот команди на початку 2023 року, а потім сів за кермо боліда РБ (тоді ще Альфа Таурі) у липні 2024 року.

Також повідомляється, що до кінця сезону Ріккардо замінить 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон, який є резервним пілотом РБ. Він дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Нідерландів у 2023 році, замінивши австралійця.

Jumping behind the wheel for the remainder of the 2024 Formula One Season 💪@LiamLawson30 will be pairing up with @YukiTsunoda07 as we fight for points in the last six races.#F1 #VCARB — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 26, 2024

Нагадаємо, що нещодавно 35-річний гонщик повідомив, що не планує перезавантажувати кар'єру після того, як покине РБ.