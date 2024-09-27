Лоусон втратить стартові позиції на Гран-прі США

Новозеландський пілот Ліам Лоусон, який до кінця сезону 2024 виступатиме за РБ, отримав штраф у 10 позицій на Гран-прі США в Остіні.

Про це повідомляє Autosport з посиланням на радника Ред Булл Гельмута Марко.

"Перша гонка, я думаю, не буде показовою, тому що у нього є штраф за зміну двигуна. Десять місць у спринтерській гонці, тому це не зовсім полегшує життя в Остіні", – сказав Марко.

Зазначимо, що Гран-прі США розпочнеться 18 жовтня практикою, після якої відбудеться спринт-кваліфікація. 19 жовтня пройде спринт та основна кваліфікація, а завершиться етап 20 жовтня гонкою на трасі Америк.

Нагадаємо, Лоусон виступатиме за РБ замість Даніеля Ріккардо, який напередодні достроково завершив сезон та заявив про припинення кар'єри гонщика Формули-1.