Керівник Ред Булл оцінив перспективи Лоусона та Цуноди у наступному сезоні Формули-1
Крістіан Хорнер
Фото Формула-1
Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер прокоментував шанси Юкі Цуноди та Ліама Лоусона проявити себе у наступному сезоні Формули-1.
Слова функціонера наводить RacingNews365.
"Наші пілоти залишаються нашими пріоритетами. Юкі – дуже талановитий гонщик, тож ми будемо уважно слідкувати за ним, як і за Ісаком Аджаром.
Цілі Лоусона на сезон? Просто набирати якомога більше очок", – розповів Хорнер.
Зазначимо, що раніше у ЗМІ ходили чутки про можливий відхід двох пілотів з РБ. Втім, команда Ред Булл наприкінці 2024 року оголосила про розірвання контракту із Серхіо Пересом.
Раніше Хорнер прокоментував рішення звільнити стюарда, який штрафував зірку команди Ферстаппена.