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Керівник Ред Булл оцінив перспективи Лоусона та Цуноди у наступному сезоні Формули-1

Володимир Максименко — 3 лютого 2025, 13:27
Керівник Ред Булл оцінив перспективи Лоусона та Цуноди у наступному сезоні Формули-1
Крістіан Хорнер
Фото Формула-1

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер прокоментував шанси Юкі Цуноди та Ліама Лоусона проявити себе у наступному сезоні Формули-1.

Слова функціонера наводить RacingNews365.

"Наші пілоти залишаються нашими пріоритетами. Юкі – дуже талановитий гонщик, тож ми будемо уважно слідкувати за ним, як і за Ісаком Аджаром.

Цілі Лоусона на сезон? Просто набирати якомога більше очок", – розповів Хорнер.

Зазначимо, що раніше у ЗМІ ходили чутки про можливий відхід двох пілотів з РБ. Втім, команда Ред Булл наприкінці 2024 року оголосила про розірвання контракту із Серхіо Пересом.

Раніше Хорнер прокоментував рішення звільнити стюарда, який штрафував зірку команди Ферстаппена.

Формула 1 Ред Булл Ліам Лоусон Юкі Цунода Крістіан Хорнер

Крістіан Хорнер

Керівник Ред Булл підтримав рішення ФІА звільнити стюарда, який штрафував Ферстаппена

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