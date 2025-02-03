Керівник Ред Булл оцінив перспективи Лоусона та Цуноди у наступному сезоні Формули-1

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер прокоментував шанси Юкі Цуноди та Ліама Лоусона проявити себе у наступному сезоні Формули-1.

Слова функціонера наводить RacingNews365.

"Наші пілоти залишаються нашими пріоритетами. Юкі – дуже талановитий гонщик, тож ми будемо уважно слідкувати за ним, як і за Ісаком Аджаром.



Цілі Лоусона на сезон? Просто набирати якомога більше очок", – розповів Хорнер.