Керівник Ред Булл підтримав рішення ФІА звільнити стюарда, який штрафував Ферстаппена
Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер схвально висловився щодо недавнього звільнення Джонні Герберта, який працював стюардом у ФІА.
Слова 51-річного британця наводить Motorsport.
Минулого сезону Герберт неодноразово був серед тих, хто штрафував Макса Ферстаппена за дії на трасі. Тому розставання Федерації з колишнім гонщиком порадувало Хорнера.
"Що ж, це абсолютно ніяк не пов'язане з Максом, але абсолютно правильне рішення. Ви не можете мати стюардів, які працюють у медіа. У вас немає цього в АПЛ. У вас немає жодної іншої форми професійного спорту. Це абсолютно недоречно.
Ви або на стороні спортивного регулювання, або на стороні медіа. Ви не можете бути в обох таборах", – сказав Хорнер.
Нагадаємо, що причиною звільнення Джонні Герберта стали угоди з букмекерськими компаніями, для яких він виступає в ролі експерта.
Раніше колишній технічний директор Ред Булл Едріан Ньюї висловився щодо свого відходу з австрійської команди.