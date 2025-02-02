Керівник Ред Булл підтримав рішення ФІА звільнити стюарда, який штрафував Ферстаппена

Керівник Ред Булл Крістіан Хорнер схвально висловився щодо недавнього звільнення Джонні Герберта, який працював стюардом у ФІА.

Слова 51-річного британця наводить Motorsport.

Минулого сезону Герберт неодноразово був серед тих, хто штрафував Макса Ферстаппена за дії на трасі. Тому розставання Федерації з колишнім гонщиком порадувало Хорнера.

"Що ж, це абсолютно ніяк не пов'язане з Максом, але абсолютно правильне рішення. Ви не можете мати стюардів, які працюють у медіа. У вас немає цього в АПЛ. У вас немає жодної іншої форми професійного спорту. Це абсолютно недоречно. Ви або на стороні спортивного регулювання, або на стороні медіа. Ви не можете бути в обох таборах", – сказав Хорнер.

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Нагадаємо, що причиною звільнення Джонні Герберта стали угоди з букмекерськими компаніями, для яких він виступає в ролі експерта.

Раніше колишній технічний директор Ред Булл Едріан Ньюї висловився щодо свого відходу з австрійської команди.