Ферстаппен вигнав журналіста з пресконференції напередодні Гран-прі Японії

Чотириразовий чемпіон Формули-1 у складі Ред Булл Макс Ферстаппен став ініціатором скандалу під час медійного дня напередодні Гран-прі Японії.

Про це повідомляє RBR Hub.

Нідерландський пілот відмовився розпочинати спілкування з пресою, коли побачив у залі журналіста видання The Guardian Джайлса Річардса. Ферстаппен заявив, що розпочне говорити із представниками ЗМІ тільки тоді, коли Річардс покине приміщення.

Макс запам'ятав запитання цього журналіста про прикру аварію, у яку він потрапив на Гран-прі Іспанії, коли зіштовхнувся із Джорджем Расселлом у 2025-му році. Саме через це нідерландець програв чемпіонський титул.

Тоді представник The Guardian запитав його, чи не шкодує Ферстаппен про ту помилку у Барселоні. Це запитання зачепило пілота Ред Булл за живе.

Після суперечки журналіст відомого видання був змушений покинути залу, аби дати старт пресконференції.

Раніше повідомлялось, що Ферстаппен може перейти до команди Мерседес. На що емоційно відреагував керівник Мерседес Тото Вольф.

Нагадаємо, що гонка Гран-прі в Японії розпочнеться 29 березня, а кваліфікація за день до – 28-го.