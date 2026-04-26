Батько Ферстаппенна потрапив у аварію під час ралі
Йос Ферстаппен
Getty Images
Батько Макса Ферстаппена, Йос, потрапив у аварію під час ралійного заїзду.
Про це повідомляє Rallye Sport.
Ферстаппен-старший брав участь у Ралі Валлоні в Бельгії, проте не впорався з управлінням авто та з'їхав з дороги. На щастя, і Йос Ферстаппен, і його штурман Яспер Вермюлен уникнули серйозних травм.
Нагадаємо, 54-річний Йос Ферстаппен є колишнім пілотом Формули-1, у якій виступав з 1994 до 2003 року. Найуспішнішим для нього виявився дебютний сезон, коли нідерландець двічі потрапив на подіум і замкнув топ-10 загального заліку. Ті два подіуми залишилися єдиними в його кар'єрі.
Раніше Макс Ферстаппен заявив, що може завершити кар'єру наприкінці поточного сезону. Фестаппен-молодший є чотириразовим чемпіоном світу в Формулі-1.