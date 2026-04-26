Батько Ферстаппенна потрапив у аварію під час ралі

Батько Макса Ферстаппена, Йос, потрапив у аварію під час ралійного заїзду.

Про це повідомляє Rallye Sport.

Engagé au rallye de Wallonie en Belgique, Jos Verstappen est violemment sorti de la route ce matin. Heureusement, le Néerlandais et son copilote Jasper Vermeulen vont bien pic.twitter.com/0UxZUNBpNC — Rallye Sport (@RallyeSport) April 26, 2026

Ферстаппен-старший брав участь у Ралі Валлоні в Бельгії, проте не впорався з управлінням авто та з'їхав з дороги. На щастя, і Йос Ферстаппен, і його штурман Яспер Вермюлен уникнули серйозних травм.

Нагадаємо, 54-річний Йос Ферстаппен є колишнім пілотом Формули-1, у якій виступав з 1994 до 2003 року. Найуспішнішим для нього виявився дебютний сезон, коли нідерландець двічі потрапив на подіум і замкнув топ-10 загального заліку. Ті два подіуми залишилися єдиними в його кар'єрі.

Раніше Макс Ферстаппен заявив, що може завершити кар'єру наприкінці поточного сезону. Фестаппен-молодший є чотириразовим чемпіоном світу в Формулі-1.