Стало відомо, чому ФІА вирішила не карати Расселла після Гран-прі Бахрейну

Пілот Мерседес Джордж Расселл зміг уникнути покарання за використання ДРС поза зоною, де це дозволено, під час Гран-прі Бахрейну.

Про це повідомляє Motorsport.

У гонці в Сахірі 27-річний британець мав проблеми з електронікою, які вплинули на роботу керма, що в свою чергу викликало труднощі з певними його функціями.

Згідно зі звичайною процедурою, ФІА дозволила Мерседес використати ручний режим перезавантаження, а Расселу команда порадила скористатися резервною радіо-кнопкою, яка також слугує кнопкою ручної активації ДРС.

Джордж скористався кнопкою, щоб зв'язатися з гоночним інженером, але випадково відкрив заднє антикрило. При цьому він був поза межами, які дозволяють це робити.

Але оскільки він одразу ж закрив ДРС, через що втратив час, ФІА вирішила не карати гонщика. У підсумку Расселл не втратив друге місце, на якому він фінішував.

"У пілота виникла проблема з гальмівною системою та іншими електронними системами. На той момент йому порадили скористатися допоміжною кнопкою в кокпіті, яка слугує резервною кнопкою радіо, а також кнопкою ручної активації ДРС. На прямій між 10 і 11 поворотами він намагався зв'язатися з командою по радіо за допомогою цієї кнопки, але замість цього випадково включив ДРС, яка була активована на відстані 37 метрів на прямій довжиною приблизно 700 метрів. Вигравши 0,02 секунди, він втратив 0,28 секунди в наступному повороті, щоб компенсувати це. Це підтвердила телеметрія. Відповідно, незважаючи на те, що технічно порушення було, стюарди вирішили, що оскільки не було отримано жодної спортивної переваги, штраф не накладається", – йдеться у вердикті стюардів ФІА.

Джордж Расселл уник покарання на відміну від Ніко Хюлькенберга, якого було дискваліфіковано через порущення регламенту.

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