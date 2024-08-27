Хорнер: Ред Булл пощастило, що Макларен невдало стартували на початку сезону

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер прокоментував конкуренцію з Макларен.

Його слова передає видання Sky Sports.

"Нам пощастило, що Макларен не зовсім вдало виступали на початку року, тож у нас є запас у 70 очок, але він може зменшитися досить швидко. Чудово, що це лише друга перемога Ландо Норріса на цьому боліді. Але він добре веде, знаходить впевненість, і ми змушені чимось відповідати. Ми звикли до змагань за чемпіонство протягом багатьох років, тож будемо копати глибше, і боротися з усім, що маємо протягом дев’яти гонок, що залишилися", — сказав фахівець.

Зазначимо, що наразі конкуренція між Ред Булл та Макларен загострюється, адже у Кубку конструкторів різниця в очках становить всього лише 30 (434 та 404 відповідно), а в особистому заліку пілотів Ландо наблизився до Макса Ферстаппена на 70 очок (295 і 225).

На гонці у Зандворті, яка стала 200-ю для нідерландця він приїхав другим із відставанням у майже 23 секунди від Норріса, попри те, що перші 18 кіл був лідером на трасі. Це вже п'ята гонка поспіль, на якій пілот Ред Булл не може здобути першість. Останньою перемогою Ферстаппена на Гран-прі стала Іспанія.