Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії
Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен тріумфував на десятому етапі Формули-1 — Гран-прі Іспанії. Для нідерландця ця перемога стала 61-ю загалом у Ф-1.
Другим фінішував гонщик Макларен Ландо Норріс, третім — Льюїс Гамільтон, пілот Мерседес.
Гонка розпочалась із запеклої боротьби Норріса та Ферстаппена, завдяки якій пілот Мерседес Джордж Рассел вирвався вперед.
Але вже на третьому колі Ферстаппен виривається вперед, імітуючи вчинок Гамільтона.
Боротьба за шосте місце. Гамільтон проїжджає повз на першому повороті, але Сайнс по радіо каже, що його підрізали.
Норріс обходить Сайнса та Гамільтона після піт-стопу та повертається на третє місце.
Ландо займає другу позицію, відстаючи від Ферстаппена лише на декілька десятих секунди за коло.
Результати Гран-прі Іспанії
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Льюіс Гамільтон (Мерседес)
- Джордж Рассел (Мерседес)
- Шарль Леклерк (Феррарі)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Естабан Окон (Альпін)
Рекордсменами на Гран-прі Іспанії є легендарний Міхаель Шумахер та пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон — в обох по 6 перемог. Останні дві гонки на автодромі Каталунья в Барселоні виграв 3-разовий чемпіон світу та лідер нинішнього сезону Макс Ферстаппен, який виступає за Ред Булл.