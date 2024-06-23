Ферстаппен виграв Гран-прі Іспанії

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен тріумфував на десятому етапі Формули-1 — Гран-прі Іспанії. Для нідерландця ця перемога стала 61-ю загалом у Ф-1.

Другим фінішував гонщик Макларен Ландо Норріс, третім — Льюїс Гамільтон, пілот Мерседес.

Гонка розпочалась із запеклої боротьби Норріса та Ферстаппена, завдяки якій пілот Мерседес Джордж Рассел вирвався вперед.

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LIGHTS OUT IN BARCELONA!!!



AND GEORGE RUSSELL SWEEPS AROUND THE OUTSIDE OF TURN 1 TO TAKE THE LEAD!!! 😱😱#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/0J08Iyv8X9 — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Але вже на третьому колі Ферстаппен виривається вперед, імітуючи вчинок Гамільтона.

LAP 3/66



VERSTAPPEN TAKES THE LEAD!



The Red Bull almost mimics Russell's first lap heroics to seize the upper hand!#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/lL2PRvnRmO — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Боротьба за шосте місце. Гамільтон проїжджає повз на першому повороті, але Сайнс по радіо каже, що його підрізали.

LAP 19/66



Carlos and Lewis go into battle for P6! ⚔️



The Mercedes squeezes by at Turn 1, but Sainz protests over the radio that he was forced off track.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/7BlgWl1h4v — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Норріс обходить Сайнса та Гамільтона після піт-стопу та повертається на третє місце.

LAP 32/66



Same corner, same move. The charge continues! 💪



Hamilton is the next to be demoted by Norris, who moves the McLaren back onto the podium in P3 ⬆️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/sZYzl7vxsW — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Ландо займає другу позицію, відстаючи від Ферстаппена лише на декілька десятих секунди за коло.





LAP 59/66



Lando continues to close but only by a few tenths a lap ⏱️



Max still leads as we approach the home stretch, the gap now 4.6 seconds.#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/maQlpbhdsO — Formula 1 (@F1) June 23, 2024

Результати Гран-прі Іспанії

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Ландо Норріс (Макларен) Льюіс Гамільтон (Мерседес) Джордж Рассел (Мерседес) Шарль Леклерк (Феррарі) Карлос Сайнс (Феррарі) Оскар Піастрі (Макларен) Серхіо Перес (Ред Булл) П'єр Гаслі (Альпін) Естабан Окон (Альпін)

Рекордсменами на Гран-прі Іспанії є легендарний Міхаель Шумахер та пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон — в обох по 6 перемог. Останні дві гонки на автодромі Каталунья в Барселоні виграв 3-разовий чемпіон світу та лідер нинішнього сезону Макс Ферстаппен, який виступає за Ред Булл.