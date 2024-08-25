Норріс виграв Гран-прі Нідерландів

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв 14-й етап Формули-1 — Гран-прі Нідерландів.

Британський гонщик досить впевнено посів перше місце. Ландо випередив Макса Ферстаппена на 22 секунди. Варто зазначити, що на початку гонки Макс зумів обійти Норріса, але той швидко повернув лідерство і лише збільшував відрив.

Трійку найкращих замкнув пілот Феррарі Шарль Леклер, який розпочинав гонку із шостої стартової позиції.

Результати Гран-прі Нідерландів

Лідери загального заліку:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 295

2. Ландо Норріс (Макларен) – 225

3. Шарль Леклер (Феррарі) – 192

4. Оскар Піастрі (Макларен) – 179

5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 172