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Норріс виграв Гран-прі Нідерландів

Руслан Травкін — 25 серпня, 18:25
Норріс виграв Гран-прі Нідерландів
Ландо Норріс
Getty images

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв 14-й етап Формули-1 — Гран-прі Нідерландів.

Британський гонщик досить впевнено посів перше місце. Ландо випередив Макса Ферстаппена на 22 секунди. Варто зазначити, що на початку гонки Макс зумів обійти Норріса, але той швидко повернув лідерство і лише збільшував відрив.

Трійку найкращих замкнув пілот Феррарі Шарль Леклер, який розпочинав гонку із шостої стартової позиції.

Результати Гран-прі Нідерландів

Лідери загального заліку:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 295
2. Ландо Норріс (Макларен) – 225
3. Шарль Леклер (Феррарі) – 192
4. Оскар Піастрі (Макларен) – 179
5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 172

Макларен Макс Ферстаппен Формула 1 Шарль Леклер Ландо Норріс Феррарі Ред Булл

Макларен

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