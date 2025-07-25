Керівник Ред Булл: Ферстаппен – центральна фігура нашого проєкту

Керівник Ред Булл Лоран Мекіс висловився про роль Макса Ферстаппена у майбутньому команди.

Слова фахівця передає пресслужба Формули-1.

"Правда у тому, що Ред Булл дуже сильно віддані Максу. Ми це вже продемонстрували, надавши найкращу машину. Дати йому це – мрія кожного співробітника РБ.

Ферстаппен – центральна фігура нашого проєкту, ключовий гравець і нам потрібна його магія на треку. Він вже давно з командою та щоразу допомагає нам досягати нашої мети", – розповів Мекіс.

Нагадаємо, на початку липня Ред Булл звільнили Крістіана Хорнера з посади керівника команди, призначивши на цю роль саме француза.

З 2018 по 2023 рік Мекіс працював у Скудерії Феррарі – спочатку спортивним директором, потім головою відділу продуктивності, а згодом перейшов на позицію гоночного директора.

Раніше друг Хорнера назвав справжню причину, з якої австрійці вирішили звільнити фахівця.