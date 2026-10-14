Ред Булл підписав довгостроковий контракт з керівником команди

Керівник команди Формули-1 Ред Булл Лоран Мекіс підписав нову п'ятирічну угоду з австрійським колективом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Контракт розрахований до кінця 2031 року. Фінансові деталі не розголошуються.

"Я неймовірно пишаюся тим, що продовжую цю подорож з Oracle Red Bull Racing, і хотів би подякувати Шалерму, Марку та Оліверу, всій команді та всім причетним за довіру, яку вони виявили в проекті. Те, що робить цю команду особливою – це те, як усі об'єднуються для досягнення однієї мети, і я відчуваю привілей щодня працювати разом з такою талановитою та відданою групою.

Разом із командами П'єра Ваше та Бена Ходжкінсона, які грають центральну роль у формуванні нашого майбутнього, у нас є міцна платформа на наступні роки, і ми щиро віримо, що це лише початок. Заглядаючи вперед, ми продовжимо дотримуватися принципів, які визначають нас: бути вільними у мисленні, швидкими у діях та сміливими у рішеннях", – заявив Мекіс.