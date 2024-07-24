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Хорнер: Ред Булл потрібно вдосконалитися

Андрій Яросименко — 24 липня, 07:40
Хорнер: Ред Булл потрібно вдосконалитися

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер вважає, що команда має вдосконалити болід у другій половині сезону, щоб не програти у конкуренції.

Його слова передає Motorsportweek.

"Всі бачать, що нам потрібно підвищити продуктивність, і всі працюють над цим. Як команда, ми наполегливо працюємо над тим, щоб продовжувати вдосконалювати автомобіль. Це те, що не стоїть на місці.

Є певні позитивні результати, і, очевидно, ми будемо намагатися застосувати їх у майбутньому. Наступного вікенду машина знову матиме іншу специфікацію. Ми знаємо, що нам потрібно вдосконалюватися в другій половині року", — сказав фахівець.

Зазначимо, що чинний чемпіон Ф-1 Макс Ферстаппен не зміг здобути жодної перемоги протягом останніх трьох Гран-прі. Під час Гран-прі Угорщини нідерландець впродовж усієї гонки нецензурно висловлювався у радіоповідомленнях через незадоволення вибором стратегії Ред Булл.

Нагадаємо, перемогу на етапі здобув Оскар Піастрі з Макларен, проте емоції вболівальників від першої перемоги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки між ним та його напарником Ландо Норрісом.

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