Хорнер: Ред Булл потрібно вдосконалитися

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер вважає, що команда має вдосконалити болід у другій половині сезону, щоб не програти у конкуренції.

Його слова передає Motorsportweek.

"Всі бачать, що нам потрібно підвищити продуктивність, і всі працюють над цим. Як команда, ми наполегливо працюємо над тим, щоб продовжувати вдосконалювати автомобіль. Це те, що не стоїть на місці. Є певні позитивні результати, і, очевидно, ми будемо намагатися застосувати їх у майбутньому. Наступного вікенду машина знову матиме іншу специфікацію. Ми знаємо, що нам потрібно вдосконалюватися в другій половині року", — сказав фахівець.

Зазначимо, що чинний чемпіон Ф-1 Макс Ферстаппен не зміг здобути жодної перемоги протягом останніх трьох Гран-прі. Під час Гран-прі Угорщини нідерландець впродовж усієї гонки нецензурно висловлювався у радіоповідомленнях через незадоволення вибором стратегії Ред Булл.

Нагадаємо, перемогу на етапі здобув Оскар Піастрі з Макларен, проте емоції вболівальників від першої перемоги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки між ним та його напарником Ландо Норрісом.