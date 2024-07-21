Норріс віддав Піастрі першу перемогу в Формулі-1
Пілот Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на тринадцятому етапі Формули-1 — Гран-прі Угорщини. Для австралійця ця перемога стала першою у Ф-1.
Другим став його напарник Ландо Норріс, а третім фінішував Льюїс Гамільтон з Мерседес.
Гонка розпочалась із напруженої боротьби Макса Ферстаппена та пілотів Макларен. Піастрі став лідером після того, як Норріс втратив час у боротьбі з Максом на першому повороті. Ферстаппен, хоч і обійшов британця, але був змушений віддати другу позицію Норрісу у суперечливому епізоді.
На 17 колі Льюїс Гамільтон сплутав карти у боротьбі за подіум. Британець пішов на доволі ранній піт-стоп та зробив андеркат Ферстаппену. Макс, після того, як сам змінив гуму, був уже в 7 секундах позаду 7-разового чемпіона світу.
Відтак Ферстаппен застряг у боротьбі за топ-3. А на 63 колі болід Макса підлетів після зіткнення з Гамільтоном, через що нідерландець закінчив гонку лише 5-им.
Головна драма відбулася у боротьбі за першу позицію між пілотами Макларен. Піастрі через стратегію команди пізніше пішов на піт-стоп за напарника та опинився другим. Згодом команда декілька разів просила Норріса віддати першу позицію Оскару, але британець ігнорував Макларен, і здавалось, що він поставить власні амбіції вище за командні. Однак на останніх колах Ландо все-таки прийняв рішення пропустити Піастрі та віддати йому першу перемогу у кар'єрі.
Результати Гран-прі Угорщини
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Льюїс Гамільтон (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Карлос Сайнс (Феррарі)
- Серхіо Перес (Ред Булл)
- Джордж Расселл (Мерседед)
- Юкі Цунода (РБ)
- Ленс Стролл (Астон Мартін)
Зазначимо, що Піастрі став 7-м переможцем сезону і 115-м за історію Ф-1.