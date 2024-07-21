Норріс віддав Піастрі першу перемогу в Формулі-1

Пілот Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на тринадцятому етапі Формули-1 — Гран-прі Угорщини. Для австралійця ця перемога стала першою у Ф-1.

Другим став його напарник Ландо Норріс, а третім фінішував Льюїс Гамільтон з Мерседес.

Гонка розпочалась із напруженої боротьби Макса Ферстаппена та пілотів Макларен. Піастрі став лідером після того, як Норріс втратив час у боротьбі з Максом на першому повороті. Ферстаппен, хоч і обійшов британця, але був змушений віддати другу позицію Норрісу у суперечливому епізоді.

Verstappen ran off at Turn 1, Norris wants the place back 📻#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/2dzUstxlRN — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

На 17 колі Льюїс Гамільтон сплутав карти у боротьбі за подіум. Британець пішов на доволі ранній піт-стоп та зробив андеркат Ферстаппену. Макс, після того, як сам змінив гуму, був уже в 7 секундах позаду 7-разового чемпіона світу.

LAP 22/70



Verstappen stops - he's back out SEVEN SECONDS off Hamilton. Lewis is flying on the hard tyre, setting fastest lap after fastest lap#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/QhUyMdPdR5 — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Відтак Ферстаппен застряг у боротьбі за топ-3. А на 63 колі болід Макса підлетів після зіткнення з Гамільтоном, через що нідерландець закінчив гонку лише 5-им.

MAX GOES FLYING!



Verstappen got past then locked up - he thinks Hamilton moved under braking!



Never a dull moment between these two ⚔️#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/MM3incY2Em — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Головна драма відбулася у боротьбі за першу позицію між пілотами Макларен. Піастрі через стратегію команди пізніше пішов на піт-стоп за напарника та опинився другим. Згодом команда декілька разів просила Норріса віддати першу позицію Оскару, але британець ігнорував Макларен, і здавалось, що він поставить власні амбіції вище за командні. Однак на останніх колах Ландо все-таки прийняв рішення пропустити Піастрі та віддати йому першу перемогу у кар'єрі.

LAP 69/70



OSCAR PIASTRI LEADS THE GRAND PRIX



Lando Norris did what was asked of him, but now is he fighting back?! 😱#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5Vlk9TY1qb — Formula 1 (@F1) July 21, 2024

Результати Гран-прі Угорщини

Оскар Піастрі (Макларен) Ландо Норріс (Макларен) Льюїс Гамільтон (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Карлос Сайнс (Феррарі) Серхіо Перес (Ред Булл) Джордж Расселл (Мерседед) Юкі Цунода (РБ) Ленс Стролл (Астон Мартін)

Зазначимо, що Піастрі став 7-м переможцем сезону і 115-м за історію Ф-1.