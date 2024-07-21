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Норріс віддав Піастрі першу перемогу в Формулі-1

Владислав Уткін — 21 липня, 17:46
Норріс віддав Піастрі першу перемогу в Формулі-1

Пілот Макларен Оскар Піастрі здобув перемогу на тринадцятому етапі Формули-1 — Гран-прі Угорщини. Для австралійця ця перемога стала першою у Ф-1.

Другим став його напарник Ландо Норріс, а третім фінішував Льюїс Гамільтон з Мерседес.

Гонка розпочалась із напруженої боротьби Макса Ферстаппена та пілотів Макларен. Піастрі став лідером після того, як Норріс втратив час у боротьбі з Максом на першому повороті. Ферстаппен, хоч і обійшов британця, але був змушений віддати другу позицію Норрісу у суперечливому епізоді.

На 17 колі Льюїс Гамільтон сплутав карти у боротьбі за подіум. Британець пішов на доволі ранній піт-стоп та зробив андеркат Ферстаппену. Макс, після того, як сам змінив гуму, був уже в 7 секундах позаду 7-разового чемпіона світу.

Відтак Ферстаппен застряг у боротьбі за топ-3. А на 63 колі болід Макса підлетів після зіткнення з Гамільтоном, через що нідерландець закінчив гонку лише 5-им.

Головна драма відбулася у боротьбі за першу позицію між пілотами Макларен. Піастрі через стратегію команди пізніше пішов на піт-стоп за напарника та опинився другим. Згодом команда декілька разів просила Норріса віддати першу позицію Оскару, але британець ігнорував Макларен, і здавалось, що він поставить власні амбіції вище за командні. Однак на останніх колах Ландо все-таки прийняв рішення пропустити Піастрі та віддати йому першу перемогу у кар'єрі.

Результати Гран-прі Угорщини

  1. Оскар Піастрі (Макларен)
  2. Ландо Норріс (Макларен)
  3. Льюїс Гамільтон (Мерседес)
  4. Шарль Леклер (Феррарі)
  5. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  6. Карлос Сайнс (Феррарі)
  7. Серхіо Перес (Ред Булл)
  8. Джордж Расселл (Мерседед)
  9. Юкі Цунода (РБ)
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін)

Зазначимо, що Піастрі став 7-м переможцем сезону і 115-м за історію Ф-1.

Макларен Піастрі Макс Ферстаппен Формула 1 Ландо Норріс

Ландо Норріс

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