Окон покине Альпін наприкінці сезону

Французький пілот Естебан Окон покине команду Формули-1 Альпін наприкінці 2024 року.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Окон приєднався до Альпін у 2021 році. За цей час гонщик здобув одну перемогу (Гран-прі Угорщини-2021) та двічі підіймався на подіум.

У поточному сезоні француз посідає 16 місце у заліку пілотів Формули-1, набравши лише 1 очко.

Нагадаємо, на нещодавньому Гран-прі Монако Окон потрапив у скандальний епізод зі своїм напарником П'єром Гаслі, через який Альпін розглядала рішення відсторонити Естебана від майбутніх перегонів у Канаді.