Захисник, якого пов'язували з Динамо, став гравцем відомого німецького клубу

Південноафриканський центральний захисник Іме Окон став гравцем Ганновера.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Контракт гравця з новою командою розрахований на 4 роки. Попереднім клубом гравця був Суперспорт Юнайтед, що виступає в чемпіонаті ПАР.

Нагадаємо, взимку африканця переглядало Динамо, однак наставник київського клубу Олександр Шовковський відмовився від його послуг.

Пізніше була інформація, шо столичний клуб досі цікавиться гравцем.

Раніше повідомлялося, що київське Динамо визначилося із розкладом своїх літніх передсезонних контрольних матчів. Також відомий список футболістів, які проведуть збори в Австрії.