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Магнуссен покине Хаас

Андрій Яросименко — 18 липня, 11:34
Магнуссен покине Хаас

Данський автогонщик Кевін Магнуссен покине Хаас після закінчення сезону Формули-1.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Команда Формули-1 Хаас може підтвердити, що Кевін Магнуссен залишить своє гоночне місце після завершення поточного контракту та закінчення чемпіонату світу Формули-1 2024 року.
Команда з нетерпінням чекає на співпрацю з Кевіном до кінця сезону 2024 року в ролі гонщика і на те, що він поповнить десятку найкращих результатів, які він показав в Австралії та Австрії на початку цього року", — пресслужба.

31-річний пілот виступав за Хаас з 2017 по 2020 рік і повернувся до команди у 2022.

Найкращим сезоном у команді для данця став 2018 рік, коли він посів дев'яте місце та допоміг Хаас досягти кращого результату — п'ятого місця у Кубку конструкторів.

Нагадаємо, нещодавно Хаас підписала контракт із 19-річним пілотом Формули-2 Олівером Берманом.

Формула 1 Хаас Кевін Магнуссен

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