Данський автогонщик Кевін Магнуссен покине Хаас після закінчення сезону Формули-1.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Команда Формули-1 Хаас може підтвердити, що Кевін Магнуссен залишить своє гоночне місце після завершення поточного контракту та закінчення чемпіонату світу Формули-1 2024 року.

Команда з нетерпінням чекає на співпрацю з Кевіном до кінця сезону 2024 року в ролі гонщика і на те, що він поповнить десятку найкращих результатів, які він показав в Австралії та Австрії на початку цього року", — пресслужба.

31-річний пілот виступав за Хаас з 2017 по 2020 рік і повернувся до команди у 2022.

Найкращим сезоном у команді для данця став 2018 рік, коли він посів дев'яте місце та допоміг Хаас досягти кращого результату — п'ятого місця у Кубку конструкторів.

MoneyGram Haas F1 Team can confirm Kevin Magnussen will depart his race seat upon the conclusion of his current contract at the end of the 2024 FIA Formula 1 World Championship.



The team looks forward to working with Kevin for the remainder of the 2024 season in his racing… pic.twitter.com/Yr9jboT1Pb — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 18, 2024

Нагадаємо, нещодавно Хаас підписала контракт із 19-річним пілотом Формули-2 Олівером Берманом.