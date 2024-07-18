Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Альпін заблокував перехід Окона у команду конкурентів

Микола Дендак — 18 липня, 20:18
Альпін заблокував перехід Окона у команду конкурентів

Команда Формули-1 Альпін не дозволила своєму пілоту Естебану Окону перейти у Вільямс.

Про це повідомляє портал It.motorsport.

За інформацією джерела, француз був не проти переходу, і навіть спробував себе в ролі пілота FW46. Він мав замінити Логана Сарджента, який цього сезону не заробив жодного очка.

Проте пізніше директор команди Бруно Фамін не дозволив пілоту підсилити суперника, адже різниця між 8 та 9 місцем (Альпін та Вільям відповідно) у заліку конструкторів становить близько 17 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно британець Льюїс Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії. Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, Ландо Норріс із Макларен приїхав третім.

Напередодні Формула-1 оголосила календар спринтів на 2025 рік.

Альпін Окон Формула 1 Вільямс Логан Сарджент

Окон

Окон покине Альпін наприкінці сезону
Альпін може відсторонити Окона від Гран-прі Канади
Окон повторив рекорд Мальдонадо за кількістю штрафів в одній гонці Ф-1
Альпін оголосив про підписання контракту з Піастрі
Окон: Формула-1 стане цікавішою за футбол

Останні новини