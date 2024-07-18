Альпін заблокував перехід Окона у команду конкурентів

Команда Формули-1 Альпін не дозволила своєму пілоту Естебану Окону перейти у Вільямс.

Про це повідомляє портал It.motorsport.

За інформацією джерела, француз був не проти переходу, і навіть спробував себе в ролі пілота FW46. Він мав замінити Логана Сарджента, який цього сезону не заробив жодного очка.

Проте пізніше директор команди Бруно Фамін не дозволив пілоту підсилити суперника, адже різниця між 8 та 9 місцем (Альпін та Вільям відповідно) у заліку конструкторів становить близько 17 мільйонів доларів.

Нагадаємо, нещодавно британець Льюїс Гамільтон здобув перемогу на Гран-прі Великої Британії. Другим фінішував гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен, Ландо Норріс із Макларен приїхав третім.

Напередодні Формула-1 оголосила календар спринтів на 2025 рік.