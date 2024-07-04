Перший новачок сезону-2025: Хаас підписали 19-річного Бермана
Команда Формули-1 Хаас підписала контракт із 19-річним пілотом Формули-2 Олівером Берманом.
Про це повідомила пресслужба американської команди.
Хаас уклали багаторічну угоду з британцем, починаючи з 2025 року.
У цьому сезоні Берман виступає за команду Ф-2 Prema Racing. Із січня 2024 року став офіційним резервним пілотом Хаас.
Берман, також, додатково виконує роль резервного гонщика Феррарі. У березні цього року дебютував у Ф-1 на Гран-прі Саудівської Аравії, замінивши Карлоса Сайнса, і став третім наймолодшим пілотом в історії Ф-1. Берман зумів заробити очки, посівши 7 місце у гонці.