Перший новачок сезону-2025: Хаас підписали 19-річного Бермана

Команда Формули-1 Хаас підписала контракт із 19-річним пілотом Формули-2 Олівером Берманом.

Про це повідомила пресслужба американської команди.

Хаас уклали багаторічну угоду з британцем, починаючи з 2025 року.

Ollie's on the grid for '25 🙌🇬🇧



Confirming our first driver for the 2025 season, as Ollie signs a multi-year contract with the team ✍️#HaasF1 | @OllieBearman pic.twitter.com/Ub8wTYwES6 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 4, 2024

У цьому сезоні Берман виступає за команду Ф-2 Prema Racing. Із січня 2024 року став офіційним резервним пілотом Хаас.

Берман, також, додатково виконує роль резервного гонщика Феррарі. У березні цього року дебютував у Ф-1 на Гран-прі Саудівської Аравії, замінивши Карлоса Сайнса, і став третім наймолодшим пілотом в історії Ф-1. Берман зумів заробити очки, посівши 7 місце у гонці.