Альпін може відсторонити Окона від Гран-прі Канади

Команда Формули-1 Альпін може відсторонити свого пілота Естебана Окона від майбутнього Гран-прі Канади.

Про це повідомляє Sky Sports.

Причиною можливого рішення є інцидент, який стався на першому колі перегонів у Монте-Карло. Окон спробував атакувати свого напарника П'єра Гаслі на виході з повороту. У результаті чого, два боліди зіткнулися, машина Естебана підстрибнула та отримала серйозні пошкодження, через що він змушений був зійти.

Керівник французької команди Бруно Фамен готовий відсторонити Окона від перегонів у Канаді, давши болід резервному пілоту Джеку Дуену.

Додамо, що Гран-прі Канади відбудеться 8-9 червня.

Нагадаємо, пілот Феррарі Шарль Леклер здобув перемогу на домашніх перегонах у Монако.