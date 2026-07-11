Віцелідер сезону в MotoGP отримав важку травму на Гран-Прі Німеччини

Зірковий пілот Апрілії Марко Бедзеккі у суботу, 11 липня, отримав важку травму під час кваліфікації Гран-Прі Німеччини.

Про це повідомляє The Race.

Бедзеккі зазнав важкого падіння, лікарі виявили у нього повний перелом ключиці зі зміщенням. 27-річний спортсмен терміново вилітає в Італію на операцію.

Not what he needed at all 😖



Marco Bezzecchi's terrible luck continues with this massive crash 💔 #MotoGP | #GermanGP | Live on TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/A3j0nyaXRd — TNT Sports Bikes (@bikesontnt) July 11, 2026

На даний момент Бедзеккі посідає 2 місце в загальному заліку чемпіонату світу, поступаючись 7 очками своєму партнеру по команді, іспанцеві Хорхе Мартіну. У поточному сезоні італієць здобув 4 перемоги.

Зазначимо, що це друге важке падіння Бедзеккі поспіль. Наприкінці червня він впав на Гран-Прі Нідерландів і втратив лідерство у чемпіонаті. Проте тоді Марко вдалося уникнути серйозних травм.

Шанси Бедзеккі на чемпіонство у поточному сезоні може врятувати той факт, що після Гран-Прі Німеччини в чемпіонаті-2026 наступить місячна пауза.