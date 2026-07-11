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Віцелідер сезону в MotoGP отримав важку травму на Гран-Прі Німеччини

Олег Дідух — 11 липня 2026, 14:14
Віцелідер сезону в MotoGP отримав важку травму на Гран-Прі Німеччини
Марко Бедзеккі
Getty Images

Зірковий пілот Апрілії Марко Бедзеккі у суботу, 11 липня, отримав важку травму під час кваліфікації Гран-Прі Німеччини.

Про це повідомляє The Race.

Бедзеккі зазнав важкого падіння, лікарі виявили у нього повний перелом ключиці зі зміщенням. 27-річний спортсмен терміново вилітає в Італію на операцію.

На даний момент Бедзеккі посідає 2 місце в загальному заліку чемпіонату світу, поступаючись 7 очками своєму партнеру по команді, іспанцеві Хорхе Мартіну. У поточному сезоні італієць здобув 4 перемоги.

Зазначимо, що це друге важке падіння Бедзеккі поспіль. Наприкінці червня він впав на Гран-Прі Нідерландів і втратив лідерство у чемпіонаті. Проте тоді Марко вдалося уникнути серйозних травм.

Шанси Бедзеккі на чемпіонство у поточному сезоні може врятувати той факт, що після Гран-Прі Німеччини в чемпіонаті-2026 наступить місячна пауза.

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