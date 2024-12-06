Формула-1 домовилася про новий тривалий контракт із Гран-прі Китаю

Етап Гран-прі Китаю буде включений в календар змагань Формули-1 щонайменше до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба Ф1.

Цього сезону Формули-1 Гран-прі Китаю проходив з 19 по 21 квітня. Його переможцем став нідерландський гонщик Макс Ферстаппен.

Вперше цей етап відбувся ще 2004 року. З 2020 до цьогорічного сезону Гран-прі Китаю не проходив через пандемію COVID-19.

Рекордсменом за перемогами на автодромі в Шанхаї є британець Льюїс Гамільтон, який тріумфував аж шість разів.

The Shanghai International Circuit will remain on the calendar through the 2030 season 🇨🇳#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/MXz9B6awdM — Formula 1 (@F1) December 6, 2024

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 домовилася про продовження контракту з Гран-прі Монако.