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Формула-1 домовилася про новий тривалий контракт із Гран-прі Китаю

Руслан Травкін — 6 грудня 2024, 13:17
Формула-1 домовилася про новий тривалий контракт із Гран-прі Китаю
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Етап Гран-прі Китаю буде включений в календар змагань Формули-1 щонайменше до 2030 року.

Про це повідомила пресслужба Ф1.

Цього сезону Формули-1 Гран-прі Китаю проходив з 19 по 21 квітня. Його переможцем став нідерландський гонщик Макс Ферстаппен.

Вперше цей етап відбувся ще 2004 року. З 2020 до цьогорічного сезону Гран-прі Китаю не проходив через пандемію COVID-19.

Рекордсменом за перемогами на автодромі в Шанхаї є британець Льюїс Гамільтон, який тріумфував аж шість разів.

Нагадаємо, нещодавно Формула-1 домовилася про продовження контракту з Гран-прі Монако.

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