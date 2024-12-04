Гран-прі Нідерландів залишить календар Формули-1 після 2026 року
Формула-1 та організатори Гран-прі Нідерландів домовилися про однорічне продовження співпраці, в результаті якої гонка в Зандворті залишить календар серії після 2026 року.
Про це повідомляє сайт "королеви автоспорту".
Сторони домовилися, що етап в Зандворті потрапить до календаря 2026 року, коли почне діяти новий регламент.
Проте організатори Гран-прі прийняли рішення, що це буде останній сезон, коли Нідерланди прийматимуть Формулу-1.
Гран-прі Нідерландів повернувся до календаря Ф1 у 2021 році. Три з чотирьої заїздів виграв Макс Ферстаппен. Лише у цьому році його переможну серію перервав Ландо Норріс.
За інформацією джерела, у 2026 році в Зандворті вперше пройде спринтерська гонка.
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