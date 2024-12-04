Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Гран-прі Нідерландів залишить календар Формули-1 після 2026 року

Олексій Погорелов — 4 грудня 2024, 12:09
Гран-прі Нідерландів залишить календар Формули-1 після 2026 року
Гран-прі Нідерландів
Формула-1

Формула-1 та організатори Гран-прі Нідерландів домовилися про однорічне продовження співпраці, в результаті якої гонка в Зандворті залишить календар серії після 2026 року.

Про це повідомляє сайт "королеви автоспорту".

Сторони домовилися, що етап в Зандворті потрапить до календаря 2026 року, коли почне діяти новий регламент.

Проте організатори Гран-прі прийняли рішення, що це буде останній сезон, коли Нідерланди прийматимуть Формулу-1.

Читайте також :
Альпін шантажував Окона, щоб той погодився достроково залишити команду

Гран-прі Нідерландів повернувся до календаря Ф1 у 2021 році. Три з чотирьої заїздів виграв Макс Ферстаппен. Лише у цьому році його переможну серію перервав Ландо Норріс.

За інформацією джерела, у 2026 році в Зандворті вперше пройде спринтерська гонка.

Нагадаємо, що колишньому охоронцю великого Міхаеля Шумахера загрожує в'язниця через його спробу шантажувати сім'ю семиразового чемпіона світу.

Формула 1 Гран-прі Нідерландів

Формула 1

Колишньому охоронцю Міхаеля Шумахера загрожує в'язниця за змову з шантажем на 12 мільйонів фунтів
Президент ФІА: Я пройшов через пекло, щоб у Формулі-1 з'явилася одинадцята команда
Фінальна битва за Кубок конструкторів: розклад Гран-прі Абу-Дабі
Альпін підтвердив заміну Окона на Дуена на етапі в Абу-Дабі
Королі спринтів Формули 1

Останні новини