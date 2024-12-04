Гран-прі Нідерландів залишить календар Формули-1 після 2026 року

Формула-1 та організатори Гран-прі Нідерландів домовилися про однорічне продовження співпраці, в результаті якої гонка в Зандворті залишить календар серії після 2026 року.

Про це повідомляє сайт "королеви автоспорту".

Сторони домовилися, що етап в Зандворті потрапить до календаря 2026 року, коли почне діяти новий регламент.

Проте організатори Гран-прі прийняли рішення, що це буде останній сезон, коли Нідерланди прийматимуть Формулу-1.

BREAKING: Dutch Grand Prix has been extended to 2026



After much consideration and discussion, the decision has been taken by the promoter not to remain on the calendar after 2026#F1 pic.twitter.com/vXoTdkZgl0 — Formula 1 (@F1) December 4, 2024

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Гран-прі Нідерландів повернувся до календаря Ф1 у 2021 році. Три з чотирьої заїздів виграв Макс Ферстаппен. Лише у цьому році його переможну серію перервав Ландо Норріс.

За інформацією джерела, у 2026 році в Зандворті вперше пройде спринтерська гонка.

Нагадаємо, що колишньому охоронцю великого Міхаеля Шумахера загрожує в'язниця через його спробу шантажувати сім'ю семиразового чемпіона світу.