Горнер: Перес провів ще один драматичний вікенд

Керівник Ред Булл Крістіан Горнер заявив, що вікенд Гран-прі Мексики для пілота команди Серхіо Переса був драматичним.

Його слова передає RacingNews365.

"Серхіо провів ще один драматичний вікенд, і, здавалося, в Мексиці все пішло не так, як треба, але Формула-1 є і завжди була спортом, заснованим на результатах. Неминуче, що гонщик одного разу виступить погано, але потім вся увага буде прикута до тебе. Якщо дійсно трапляється так, що хтось одного разу виступає незадовільно, ви можете бути на сто відсотків упевненими, що цей пілот буде серйозно вивчатися, в тому числі і зовнішнім світом. Але як команда, ми виграємо, якщо обидва боліди будуть набирати очки кожного вікенду, тому що саме так це працює у Формулі-1", – сказав Горнер.

Зазначимо, що за 5 етапів до завершення сезону Формули-1 Перес має 14 гонок без подіумів. Востаннє він був у трійці найкращих на Гран-прі Китаю, де фінішував третім після Ферстаппена та Норріса.

Влітку поточного року з'являлося багато чуток про відхід мексиканця з Ред Булл. На його місце можуть поставити Юкі Цуноду або Ліама Лоусона з РБ.

На своєму домашньому Гран-прі в Мексиці Перес спочатку отримав штраф за фальстарт, пізніше провів доволі невдало боротьбу з Лоусоном, а наприкінці гонки не зміг забрати швидке коло, поступившись Шарлю Леклеру.