До наступної пригоди: Ріккардо оголосив про відхід з Формули-1

Австралійський пілот Формули-1 Даніель Ріккардо оголосив про завершення кар'єри в "королівських перегонах", після дострокового покидання РБ.

Зробив він це у своєму Instagram.

"Я любив цей вид спорту все своє життя. Він дикий і чудовий, і це була справжня подорож. Дякую командам та окремим людям, які зіграли свою роль. Вболівальникам, які люблять цей вид спорту іноді більше за мене. У ньому завжди будуть свої злети та падіння, але це було весело, і, чесно кажучи, я б не змінив нічого. До наступної пригоди", – написав австралієць.

Зазначимо, що таке оголошення не стало несподіванкою, адже одразу після активізації слухів про відхід Ріккардо з РБ, він заявив, що не збирається продовжувати кар'єру гонщика Формули-1.

Австралієць є чемпіоном британської Формули-3 у 2009 році, та двічі ставав бронзовим призером чемпіонату Формули-1 у 2014 та 2016 роках.

Нагадаємо, до кінця сезону 2024 Ріккардо замінить 22-річний новозеландський пілот Ліам Лоусон.